Potężne problemy Czechów przed barażem ze Szwecją. Nie polecieli na mecz

24 marca odbędzie się jedynym półfinałowy mecz ścieżki B w barażach o udział w tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Jako że reprezentacja Polski uzyskała bezpośredni awans do finału dzięki zawieszeniu Rosji, walka o udział w decydującym meczu stoczy się pomiędzy Szwecją i Czechami.

Czesi nie wylecieli do Szwecji

Nasi południowi sąsiedzi na dwa dni przed tym spotkaniem napotkali na swojej drodze nieoczekiwany problem dotyczący dotarcia do kraju półfinałowego rywala. W Solnie, gdzie odbędzie się to spotkanie (na Friends Arena) pojawią się dopiero na dzień przed meczem, a nie na dwa dni przed, jak pierwotnie zapowiadano.

Przyczyną, dla której Czesi polecą do Szwecji dopiero w środę była usterka techniczna w samolocie. Nie udało się jej naprawić odpowiednio szybko, a do tego nie zdołano załatwić zastępczego lotu. W związku z tym reprezentanci Czech przylecą do miejsca rozegrania meczu dopiero na dzień przed jego rozpoczęciem.

Kolejny wielki problem Czechów. Gwiazda wypada z baraży

To kolejna niedobra informacja dla kibiców reprezentacji Czech przed barażowym meczem ze Szwecją. W poniedziałek tamtejsza federacja przekazała, że Jaroslav Silhavy nie będzie mógł skorzystać z usług największej gwiazdy Patrika Schicka, który nie zdołał jeszcze wyleczyć kontuzji.