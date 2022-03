Skandaliczne słowa Rosjan po werdykcie CAS ws. baraży. Niezwykłe oburzenie

Choć FIFA kategorycznie odrzuciła możliwość dalszego rywalizowania przez kadrę Rosji w barażach o udział w tegorocznym mundialu, "Sborna" liczyła jeszcze na przychylną opinię ze strony CAS. Trybunał mógł przełożyć barażowe spotkanie z Polską. Ostatecznie tak się nie stało, przez co Rosja oficjalnie nie zagra na mistrzostwach świata.

Zotow zapowiada dalszą walkę

Dyrektor Rosyjskiego Związku Piłkarzy Alexander Zotow skomentował nieprzychylną dla Rosjan decyzję CAS. - Sytuacja była taka, że tej opcji nie można było wykluczyć, jednak wciąż była nadzieja na pozytywny finał tej sprawy - powiedział, cytowany przez portal sport-express.ru.

- Oczywiste jest, że nie udało się stworzyć grona obiektywnych sędziów. Nie widzę powodu, by pozbawiać Rosjan prawa do udziału w barażach. Cud się jednak nie wydarzył. Wciąż mamy pewne możliwości. Jeżeli roszczenia nie zastaną zaspokojone, może to oznaczać konieczność wypłaty rekompensaty pieniężnej i innych odszkodowań - kontynuował Zotow.

Rosjanie nie zgadzają się z werdyktem CAS

Wypowiedź Zotowa wywołała powszechne oburzenie, bowiem nie widzi on powodu, aby Rosja nie zagrała na mundialu. Choć tamtejsze wojska od blisko miesiąca bombardują kolejne ukraińskie miasta, przedstawiciele rosyjskiej reprezentacji nie rozumieją tak rozległych sankcji, które uniemożliwiają klubom i reprezentacji rywalizowanie w międzynarodowych rozgrywkach.

Zotow jednoznacznie przyznał, że wykluczenie Rosjan było bezpodstawne. - Zdecydowanie nie możemy się poddać. Po raz kolejny dokładnie przestudiowałem regulaminy i statuty FIFA i UEFA. Myślę, że FIFA nie miała powodów, by nas usunąć z rozgrywek. Po prostu nikt nie może nam zabronić uczestnictwa w meczach - zakończył.