FC Barcelona planuje kolejny transfer. Brazylijczyk za 35 mln euro

FC Barcelona pod wodzą Xaviego Hernandeza przechodzi prawdziwą przemianę. Katalończycy z każdym meczem coraz bardziej przypominają te zespoły z najlepszych lat czy to za kadencji Pepa Guardioli, czy Luisa Henrique. Idealnym dowodem świadczącym o tej przemianie jest z pewnością wielki triumf 4:0 na Santiago Bernabeu w miniony weekend.

Jednak nie wszystko jeszcze wygląda do końca tak jakby chciał tego Xavi, więc władze FC Barcelony już pracują nad letnimi transferami, aby jak najszybciej skompletować kadrę na kolejny sezon. Według najnowszych informacji przekazywanych przez dziennik "Sport" głównym celem Katalończyków na lato będzie Brazylijczyk Raphinha z Leeds United.

25-letni pomocnik wyrósł w ostatnim czasie na wielką gwiazdę Premier League i zaczął wzbudzać zainteresowanie największych klubów w Europie. Od dłuższego czasu na Wyspach Brytyjskich spekuluje się na temat jego transferu do jednego z angielskich gigantów, ale teraz w grze pojawiła także FC Barcelona. Raphinha miałby być idealnym zawodnikiem do idealnej układanki Xaviego, ale niestety dla finansów klubu nie da się go sprowadzić za darmo.

Raphinha ma podpisany kontrakt z Leeds United do czerwca 2024 roku, więc Anglicy mają oczekiwać za niego co najmniej 35 milionów euro. Nie jest to wysoka kwota jak na piłkarza tego klasy w dzisiejszych warunkach, ale w sytuacji FC Barcelony takie wydatki są znaczące. Jednak według katalońskich dziennikarzy negocjacje trwają i są na dobrej drodze. Wszystko wskazuje więc na to, że taki transfer rzeczywiście jest możliwy.

Raphinha trafił do Leeds United w październiku 2020 roku z Rennes i w zasadzie od razu stał się największą gwiazdą drużyny prowadzonej jeszcze wtedy przez Marcelo Bielsę. W tym sezonie Brazylijczyk rozegrał już 27 spotkań w Premier League, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył trzy asysty.