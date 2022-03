Ujawniono zarobki Arkadiusza Milika we Francji. Kosmiczne sumy dla piłkarzy PSG

Z opublikowanego przez "L'Equipe" rankingu płac wynika, że w Ligue 1 najlepiej zarabia Neymar, który miesięcznie otrzymuje nieco ponad 4 mln euro. Jego klub - Paris Saint-Germain - to miejsce, w którym piłkarze mogą zarobić najwięcej.

Milik nie jest w czołówce najlepiej zarabiających w Ligue 1

Znacznie niższy kontrakt ma Lionel Messi, bo klub wypłaca mu co miesiąc 3,375 mln euro. Taka kwota plasuje go i tak na drugim miejscu pod względem zarobków we francuskiej lidze. Podium zamyka Kylian Mbappe z pensją na poziomie 2,22 mln euro.

We Francji gra także Arkadiusz Milik, ale w corocznym rankingu opublikowanym przez tamtejszych dziennikarzy, Polaka znajdziemy dopiero w trzeciej dziesiątce. Piłkarz Olympique Marsylia otrzymuje za grę co miesiąc 400 tys. euro.

Takie zarobki plasują 28-latka na 24. miejscu w zestawieniu "L'Equipe". Można powiedzieć, że polski napastnik jest jednym z najlepszych spoza PSG. Gracze tego klubu okupują 21 miejsc przed nim. W dodatku pierwsza czternastka rankingu jest zdominowana przez zawodników ze stolicy Francji.

Milik zanotował ostatnio znakomity mecz w barwach Olympique. Drużyna Polaka w niedzielę zmierzyła się z OGC Nice w derbach Lazurowego Wybrzeża. To było bardzo ważne spotkanie, bo obie drużyny były z taką samą liczbą punktów. Walczyły o pozycję wicelidera ligi.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Marsylii 2:1. Arkadiusz Milik był jednym z bohaterów tego starcia. Szczególnie dzięki bramce, którą strzelił z rzutu karnego. Dla snajpera było to już siódme trafienie w tym sezonie Ligue 1. Po zmianie stron podwyższył Cedric Bukambu, który zarabia tyle samo, co Milik. Goście byli w stanie odpowiedzieć jedynie bramką kontaktową autorstwa Mario Leminy.

Ranking najlepiej zarabiających piłkarzy Ligue 1 według "L'Equipe" (kwoty brutto)