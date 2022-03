To dlatego Grosicki nie zrezygnował z gry w kadrze. "Po prostu bym podziękował"

Kamil Grosicki był jeszcze do niedawna jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Polski. Doświadczony skrzydłowy był powoływany na zgrupowania zarówno przez Adama Nawałkę jak i Jerzego Brzęczka nawet gdy miał kłopoty z grą w klubie. Sytuacja znacząco się zmieniła jednak za kadencji Paulo Sousy. Portugalczyk zaprosił 33-latka tylko na swoje pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera, a później całkowicie z niego zrezygnował.

Grosicki jednak się nie poddawał i letnim transferem do Pogoni Szczecin pokazał, że zamierza jeszcze powalczyć o powrót do reprezentacji. Swoimi występami na boiskach ekstraklasy pokazał, że wciąż jest wartościowym zawodnikiem i może jeszcze dużo dać kadrze. W styczniu los się do niego uśmiechnął, ponieważ stanowisko selekcjonera objął Czesław Michniewicz, który wysłał mu powołanie na marcowe zgrupowanie.

Grosicki wraca do reprezentacji. "Wyczekiwałem tego powołania"

Kamil Grosicki przygotowuje się więc z kadrą do finału baraży, a przy okazji opowiedział "Przeglądowi Sportowemu", dlaczego nie zdecydował się na zakończenie reprezentacyjnej kariery. - Jestem skrzydłowym, wiadomo, że na tej pozycji nie jest łatwo grać zawodnikom wiekowym, bo i z przodu i z tyłu ta pozycja wymaga wiele wysiłku. Kiedy wracałem do ekstraklasy, pewnie niektórzy ludzie myśleli, że Grosik przyjeżdża, by tylko odcina kupony, że to już moja końcówka. Ja nigdy tak tego nie postrzegałem, Kiedy podpisałem kontrakt, mówiłem, że chcę znów czuć radość z życia i z piłki - mówił 33-latek.

- Nie uważałem, że piłkarsko się cofam, zależało mi, by chodzić na treningi z uśmiechem na ustach. To wszystko odnalazłem w Szczecinie. Udało się, dlatego wciąż wierzyłem, że kolejne marzenia też jestem w stanie spełnić. Nie mamy w Polsce tylu skrzydłowych, abym nie miał szans wrócić do kadry. Gdybym był napastnikiem i miał taką konkurencję, jaką w reprezentacji mamy w ataku, po prostu bym podziękował. Jednak w mojej sytuacji nie czułem, że drzwi są zamknięte - wyjaśnił Grosicki.

Zawodnik Pogoni Szczecin przyznał, że powołanie do kadry było dla niego najpiękniejszym prezentem. - Wszyscy wiedzą, jakie mam podejście do gry w reprezentacji, do bycia częścią tej drużyny. To absolutnie największy zaszczyt, nie ma nic piękniejszego. Wypełnione trybuny, stawka, atmosfera – to wszystko bardzo mocno mnie nakręca. Tak jak małe dziecko czeka w Święta Bożego Narodzenia, aż Mikołaj przyniesie mu prezent, tak samo ja wyczekiwałem tego powołania - przyznał Grosicki.

Kamil Grosicki rozegrał w tym sezonie 19 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zaliczył pięć asyst. Znacząco przyczynił się do tego, że Pogoń Szczecin jest obecnie liderem ekstraklasy i jednym z głównych kandydatów do sięgnięcia po mistrzostwo Polski.