Idą zmiany w Realu Madryt. Ancelotti znalazł następcę Kroosa. 80 mln euro na stole

Toni Kroos trafił do Realu Madryt w 2014 roku z Bayernu Monachium za 25 milionów euro. Od tamtej pory Niemiec rozegrał na Santiago Bernabeu 352 spotkania, w których zdobył 25 bramek i zaliczył 83 asysty. Przez te osiem lat był zdecydowanie jednym z kluczowych elementów drużyny, która sięgnęła trzy razy z rzędu po trofeum Ligi Mistrzów.

W ostatnim czasie jednak Toni Kroos obniżył loty i nie daje już drużynie tego co do tej pory. W dodatku ma już 32-lata na karku, więc zbliża się powoli do końca kariery. W związku z tym władze Realu Madryt przygotowują się do zastąpienia go młodszym zawodnikiem. Kontrakt Niemca na Santiago Bernabeu wygasa w czerwcu 2023 roku i nic nie wskazuje na to, żeby miał zostać przedłużony.

Ancelotti ma następcę Kroosa. Przygoda Niemca z Realem zbliża się ku końcowi

Według katalońskiego portalu El Nacional faworytem do jego zastąpienia ma być Nicolo Barella z Interu Mediolan. Wielkim entuzjastą tego pomysłu jest sam Carlo Ancelotti, który próbuje namówić władze klubu na transfer właśnie tego zawodnika. Reprezentant Włoch znacząco obniżyłby dość wysoką średnią wieku środka pola wicemistrzów Hiszpanii i wniósł sporo świeżości.

Transfer Barelli będzie się wiązał jednak prawdopodobnie z ogromnym wydatkiem. Portal Transfermarkt wycenia obecnie Włocha na 70 milionów euro, ale ze względu na to, że jego kontrakt z Interem obowiązuje aż do czerwca 2026 roku, ta kwota może jeszcze znacząco wzrosnąć - do 80 mln euro. Katalońscy dziennikarze podejrzewają, że jeżeli uda się przeprowadzić tę transakcję to Toni Kroos nie będzie czekał do końca kontraktu i już latem pożegna się z Madrytem.

Nicolo Barella jest jednym z najważniejszych zawodników zarówno Interu jak i reprezentacji Włoch, z którą triumfował na ostatnich mistrzostwach Europy. 25-latek gra w Mediolanie od września 2020 roku i jak do tej pory rozegrał tam 124 spotkania, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył 31 asyst.