Poważna kontuzja byłego reprezentanta Polski. Czeka go kilka miesięcy przerwy

26-letni Stępiński w tym sezonie jest wypożyczony z włoskiego Hellasu Verona do cypryjskiego Arisu Limassol, który został przejęty przez rosyjskiego biznesmena Władimira Fiedorowa. Były reprezentant Polski miał walczyć ze swoim nowym klubem o mistrzostwo Cypru, ale szanse na ten tytuł Aris ma już niewielkie.

REKLAMA

Zobacz wideo To piłkarze stoją za buntem PZPN. Wiemy, kto był inicjatorem

Koniec sezonu dla Stępińskiego. Zerwane ścięgno Achillesa

W meczu 25. kolejki ligi cypryjskiej Aris Limassol - AEK Larnaka (2:0) Mariusz Stępiński zakończył swoje występy w sezonie 2021/22. W 76. minucie Polak musiał opuścić boisko ze względu na kontuzje, a przeprowadzone badania wykazały, że doznał zerwania ścięgna Achillesa. Wiąże się to z kilkumiesięczną przerwą, przez co Stępiński w tym sezonie już nie zagra.

Aris w oficjalnym komunikacie napisał, że sezon dla Stępińskiego kończy się w "niespodziewany i okrutny sposób". Polski napastnik ma przejść operację poza granicami Cypru, po której będzie pauzował co najmniej przez cztery miesiące.

Michniewicz rzadko jest tak poważny. I ta sugestia a koniec. Daje do myślenia

Poważny uraz 26-letniego napastnika może utrudnić Stępińskiemu piłkarską przyszłość, gdyż jest on wypożyczony do Arisu tylko do końca czerwca. Jego kontrakt z Hellasem Verona jest ważny jeszcze przez dwa lata. W lidze cypryjskiej rozegrał on 24 mecze, w których strzelił 9 goli i zaliczył 3 asysty.

Aris Limassol zajmuje w tabeli trzecie miejsce ze stratą sześciu punktów do lidera - Apollonu Limassol. Trenerem Arisu jest Białorusin Aleksiej Szpilewski, który był kilka miesięcy temu łączony z Legią Warszawa czy Rakowem Częstochowa.