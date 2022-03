Znamy organizatora Euro 2028? Do UEFA wpłynęła jak na razie jedna oferta

Biorąc pod uwagę kolejne edycje mistrzostw Europy, do tej pory wiedzieliśmy jedynie o Euro 2024. Kolejne czempionat zostanie rozegrany w Niemczech, a dokładniej rzecz biorąc na 10 stadionach za naszą niemiecką granicą. Nic poza tym jednak nie wiadomo - nie rozlosowano nawet grup eliminacyjnych. Dojdzie do tego 9 października tego roku.

Coraz bliżej ogłoszenia organizatora Euro 2028

Początkowo informowano, że gospodarz kolejnych mistrzostw Europy, które odbędą się w 2028 roku zostanie wybrany dopiero za kilkanaście miesięcy. Sytuacja uległa jednak zmienia i na ten moment wszystko wskazuje na to, że decyzja w tym zakresie zapadnie znacznie wcześniej.

Dziennikarze "The Times" przekazali, że już niebawem UEFA oficjalnie ogłosi kraje, które będą miały przywilej zorganizowania Euro 2028. Powodem takiego przyspieszenia w ogłoszeniu oficjalnej decyzji ma być fakt, że w najbliższą środę upływa termin składania aplikacji, a do europejskiego organu jak dotąd napłynęła tylko jedna oferta.

32 drużyny na Euro 2028?

Jeśli nic nagle nie ulegnie zmianie, już 7 kwietnia UEFA oficjalnie ogłosi gospodarza turnieju Euro 2028. Na ten moment przywilej ten zostanie przyznany Wielkiej Brytanii i Irlandii, które jako jedynie złożyły wszystkie wymagane dokumenty.

W dalszej kolejności Brytyjczycy będą mieli czas do końca obecnego roku, aby przedstawić wymagane gwarancje rządowe. Jeśli by się to nie udało, w takiej sytuacji procedura wyboru gospodarza Euro 2028 rozpoczęłaby się od nowa.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami w turnieju, który zostanie rozegrany za sześć lat wezmą udział najprawdopodobniej 32 drużyny. Będzie to tym samym kolejne w ostatnich latach rozszerzenie formuły, bowiem od 2016 roku w turnieju biorą udział 24 zespoły.