Marc Overmars ma nową pracę. Afera? "To się już nie powtórzy"

- To, co wydarzyło się w Ajaksie, już się nie powtórzy - powiedział, cytowany przez PAP, Marc Overmars, który właśnie został ogłoszony nowym dyrektorem sportowym w belgijskim Royal Antwerp FC. Holender dodał także, że wszystkie sprawy z jego poprzednim pracodawcą zostały w odpowiedni sposób rozwiązane.

Marc Overmars znalazł nową pracę. "To dla mnie nowy rozdział"

- Cieszę się, że tu jestem. To dla mnie nowy rozdział. Piękne wyzwanie w klubie, w którym widzę potencjał do rozwoju - podkreślał były piłkarz reprezentacji Holandii podczas poniedziałkowej prezentacji jego osoby w nowym klubie.

Przypomnijmy, że na początku lutego tego roku ówczesny dyrektor sportowy Ajaksu Amsterdam, opuścił klub w trybie natychmiastowym. Powodem jego odejścia miały być nieodpowiednie wiadomości, które wysyłał do pracowniczek klubu. "Marc Overmars wykazywał zachowanie przypominające nękanie w stosunku do przynajmniej jednej pracowniczki klubu, której wysyłał obrzydliwe wiadomości, w tym zdjęcia swojego penisa i genitaliów" - informował holenderski dziennik "Het Parool".

- Przepraszam. Z pewnością dla kogoś na moim miejscu takie zachowanie jest nie do przyjęcia. Teraz też to widzę. Ale jest już za późno. Nie widzę innej opcji niż opuszczenie Ajaksu. Ma to również duży wpływ na moją sytuację prywatną. Dlatego proszę wszystkich, aby zostawili mnie i moją rodzinę w spokoju - tłuaczył dyrektor.

Marc Overmars był dyrektorem sportowym Ajaksu Amsterdam od lipca 2012 roku, a tuż przed rezygnacją został ponownie wybrany na nową kadencję, do 30 czerwca 2026 roku. Teraz może mówić o sporym szczęściu, bo po takiej aferze znalezienie pracy w nowym klubie nigdy nie jest łatwe. Być może zadecydowały jednak jego słowa skruchy i świetne CV. W Ajaksie radził sobie bardzo dobrze. W czasie jego kadencji drużyna wypromowała wielu świetnych piłkarzy m.in. Frenkiego de Jonga czy też Matthijsa de Lighta, a potem sprzedawała ich z ogromnym zyskiem do mocnych europejskich klubów. Po ich stracie znajdował nowych zawodników, którzy szybko zapełniali luki.

Royal Antwerp to uznawany za najstarszy w Belgii klub. Obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Eerste Klasse. Trenerem zespołu jest Brian Priske, były reprezentant Danii.