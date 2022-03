Kolejna kompromitacja PSG. Raz, dwa, trzy. I to z Neymarem i Mbappe w składzie

Paris Saint-Germain przechodzi w ostatnim czasie bardzo trudny okres. W zeszłym tygodniu drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino po raz kolejny skompromitowała się w Lidze Mistrzów, odpadając już w 1/8 finału. Trzeba jednak przyznać, że trafiła na wymagającego przeciwnika - Real Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Jednak to nie jedyna wpadka PSG w 2022 roku. Paryżanie odpadli już z Pucharu Francji po porażce z Niceą również już w 1/8 finału. W Ligue 1 podopieczni Mauricio Pochettino prowadzą i mają nadal sporą przewagę nad resztą stawki, ale ponieśli już w tym roku aż trzy porażki.

Dlaczego Bayern nie zaczął rozmów z Lewandowskim? Salihamidzić rzuca nowe światło

Kolejna kompromitacja PSG. Monaco nie dało żadnych szans gwiazdom z Paryża

Po przegranych ligowych spotkaniach z Nantes (1:3) i Niceą (0:1) w niedzielę doszła kolejna - z AS Monaco 0:3. Drużyna z Paryża podchodziła do tego spotkania dość poważnie osłabiona, ponieważ zabrakło w niej m.in. Leo Messiego, który przechodzi grypę. Oprócz niego Pochettino nie mógł skorzystać także z Angela Di Marii, Sergio Ramosa, czy Andera Herrery. Ale w pierwszym składzie grali m.in. Neymar i Kylian Mbappe.

Od początku było widać, że PSG nie jest w najlepszej dyspozycji. Paryżanie nie potrafili przejąć inicjatywy w spotkaniu i stworzyć sobie dogodnych okazji do zdobycia bramki. Pomimo minimalnej przewagi wicemistrzów Francji w posiadaniu piłki to goście stwarzali więcej zagrożenia. Potwierdzeniem tego była bramka zdobyta w 25. minucie przez Wissama Ben Yeddera.

Dopiero po stracie bramki drużyna gości nieco się obudziła, ale do końca pierwszej połowy nie udało im się wyrównać. W drugiej części ich przewaga była już bardzo wyraźna, ale nic z tego nie wynikało. Wręcz przeciwnie, to zawodnicy Monaco zdobyli drugą bramkę. Z bliskiej odległości Gianluigiego Donnarummę pokonał Kevin Volland.

To jednak nie był koniec kompromitacji PSG w tym spotkaniu. W 84. minucie wynik na 3:0 dla Monaco ustalił z rzutu karnego Wissam Ben Yedder, dla którego było to już drugie trafienie w tym spotkaniu i 22 w tym sezonie. Donnarumma był bliski obronienia jego strzału, ale po odbiciu piłka nieszczęśliwie wpadła do bramki.

Lewandowski potwierdza. Zerwał kontrakt z chińskim gigantem. "Jasna decyzja"

Dzięki temu zwycięstwu AS Monaco awansowało na siódme miejsce w tabeli Ligue 1. Natomiast PSG pomimo porażki w dalszym ciągu jest zdecydowanym liderem z 15-punktową przewagą nad drugim Olympique Marsylia.