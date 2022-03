Dlaczego Bayern nie zaczął rozmów z Lewandowskim? Salihamidzić rzuca nowe światło

Robert Lewandowski znów zachwyca świat swoją niezwykle wysoką dyspozycją. Z biegiem lat polski napastnik zdaje się prezentować coraz lepiej, co widać po jego wynikach na boisku. W obecnym sezonie 34-latek spisuje się jeszcze lepiej niż w poprzednim, a wydawało się to niemożliwe. Jak do tej pory zawodnik Bayernu zdobył 45 bramek i zaliczył cztery asysty w 37 rozegranych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Salihamidzić tłumaczy: Pandemia wciąż trwa

Pomimo coraz bardziej zaawansowanego wieku Robert Lewandowski nadal wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. To sprawia, że wśród kibiców Bayernu Monachium pojawia się coraz więcej strachu związanego z brakiem przedłużenia kontraktu Polaka, który wygasa w czerwcu 2023 roku. Oznacza to, że jeżeli nic się nie zmieni, Polak będzie mógł już zimą negocjować z nowym pracodawcą.

Wszyscy zastanawiają się, dlaczego Bayern Monachium wciąż nie przystąpił do konkretnych negocjacji z Lewandowskim, który wydaje się być coraz bardziej przejęty tym temat. Nowe światło rzucił na tę sprawę dyrektor sportowy Bayernu Monachium Hasan Salihamidzić. - Musimy się upewnić, że nasza jakość i kwestie ekonomiczne pójdą w parze. Pandemia wciąż trwa, nadal nie mamy pełnego stadionu. Przechodzimy przez trudny okres pod względem finansowym - powiedział Bośniak.

Pomimo problemów z kontraktem Salihamidzić przyznał, że cieszy się, że nie wpływa to na postawę Lewandowskiego na boisku. - Widzę, że jest skoncentrowany. Mamy wielkie cele, bo chcemy wygrać Bundesligę i Ligę Mistrzów. Lewandowski to stuprocentowy profesjonalista. Doskonale do nas pasuje - ocenił dyrektor sportowy Bayernu.

Robert Lewandowski trafił do Bayernu Monachium w 2014 roku z Borussii Dortmund. Od tamtej pory rozegrał w bawarskim klubie 366 spotkań, w których zdobył 339 bramek i zaliczył 69 asyst.