Neymar odejdzie z PSG? Bogacze z Premier League nie odpuszczają

Paris Saint-Germain nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino skompromitowała się w Lidze Mistrzów, odpadając już w 1/8 finału. Katarscy właściciele klubu są wściekli, że pomimo ogromnych nakładów finansowych po raz kolejny nie udało się wywalczyć tego najważniejszego trofeum i zamierzają przeprowadzić rewolucję w klubie.

Według medialnych doniesień równie niezadowolony ze swojego pobytu w klubie z Paryża ma być Neymar. W ostatnich dniach pojawiło się sporo plotek na temat jego możliwego odejścia z PSG, ale zostały one bardzo szybko zdementowane przez dziennikarzy z Francji. Według nich katarscy właściciele klubu nie chcą sprzedawać najdroższego piłkarza w historii, ponieważ oznaczałoby to przyznanie się do błędu.

Innego zdania są jednak w Hiszpanii. Jak informuje portal Fichajes.net, nad transferem Neymara w dalszym ciągu intensywnie pracują przedstawiciele Newcastle United. Nowi właściciele angielskiego klubu są zdeterminowani, aby jak najszybciej wejść do ścisłej czołówki europejskich klubów, więc zależy im na przeprowadzeniu wielkiego transferu.

Brazylijczyk byłby więc idealnym kandydatem na nową gwiazdę, ale z pewnością kosztowałby kilkadziesiąt milionów funtów. Saudyjczycy są jednak w stanie zapłacić takie pieniądze bez większego problemu. Negocjacje pomiędzy klubami mają rozpocząć się latem, ale władze PSG i Neymar zastanowią się nad tym ruchem już w najbliższym czasie.

Neymar przeniósł się z FC Barcelony do PSG w 2017 roku za 222 miliony euro. Od tamtej pory rozegrał dla klubu z Paryża 136 spotkań, w których zdobył 92 bramki i zaliczył 57 asyst. W tym sezonie dość długo był kontuzjowany i wrócił do gry dopiero niedawno. Wystąpił więc tylko w 20 spotkaniach, w których zaliczył pięć trafień i pięć asyst.