Potężny cios w Real Madryt przed El Clasico. Benzema nie zagra

Karim Benzema w ostatnim czasie jest na ustach całego piłkarskiego świata. Francuz od kilku sezonów jest zdecydowanie najlepszym strzelcem swojej drużyny, ale w tym jest w wyjątkowo dobrej dyspozycji. Jak do tej pory rozegrał już 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 32 bramki i zaliczył 13 asyst. Szczególny popis swoich umiejętności dał w zeszłym tygodniu, kiedy to skompletował hat-tricka w spotkaniu z PSG (3:1) i dał swojej drużynie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Benzema nie zagra z FC Barceloną. Musi walczyć o powrót na ćwierćfinał Ligi Mistrzów

Natomiast już w niedzielę Karim Benzema miał być bohaterem El Clasico, które zapowiada się na najciekawsze od kilku lat głównie ze względu na świetną formę FC Barcelony w ostatnich tygodniach. Niestety wszystko wskazuje na to, że Francuz nie wystąpi w tym spotkaniu z powodu kontuzji. Informację tę przekazują już wszystkie najważniejsze hiszpańskie media.

W sobotę humory wszystkich kibiców Realu Madryt popsuła informacja o absencji Benzemy na porannym treningu drużyny. Była ona spowodowana urazem, którego Francuz doznał w miniony weekend w spotkaniu z Mallorcą (3:0). Jeszcze w trakcie meczu widać było, jak 34-latek nieco utyka z powodu bólu w lewej łydce, ale pomimo tego dotrwał do końca. Przez cały tydzień trwały starania, aby przywrócić najlepszego strzelca drużyny do pełni sprawności, ale wygląda na to, że się nie udało.

Według informacji hiszpańskich dziennikarzy Karim Benzema nie pojedzie także na zgrupowanie reprezentacji Francji, które rozpocznie się zaraz po El Clasico. Zamiast tego Francuz pozostanie w Madrycie i będzie walczył o jak najszybszy powrót do zdrowia, aby zdążyć przede wszystkim na spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów z Chelsea. Drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa zagra bez Benzemy towarzysko z Republiką Południowej Afryki i Wybrzeżem Kości Słoniowej.