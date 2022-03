Ależ wyznanie Klinsmanna. "Jestem superszczęśliwy". Chodzi o Piątka

Krzysztof Piątek przeniósł się w styczniu z Herthy Berlin do Fiorentiny w ramach wypożyczenia i zdecydowanie odżył. Jego dyspozycja znacznie wzrosła i Polak rozkręcił się na dobre w strzelaniu bramek. Jak do tej pory 27-latek rozegrał w nowym klubie 10 spotkań, w których zaliczył sześć trafień i mocno pracuje nad tym, aby Włosi wykupili go po sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Pobyt Krzysztofa Piątka w Berlinie był bardzo nieudany. Polak był jednym z największych transferów w historii klubu, ale całkowicie zawiódł oczekiwania. W 58 spotkaniach dla niemieckiej drużyny zdobył zaledwie 13 bramek i często nie łapał się do pierwszego składu.

Artur Boruc znów odsunięty od składu. Powód jest jasny. "Nie udźwignął oczekiwań"

Klinsmann zachwala Piątka. "Ma instynkt do goli"

Architektem przeprowadzki Krzysztofa Piątka do Berlina był Juergen Klinsmann. Były reprezentant Niemiec był akurat wtedy trenerem Herthy i z nim również wiązano ogromne nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak okrutna i 57-latek poprowadził Berlińczyków tylko w 10 spotkaniach. Niemiec jednak bardzo dobrze wspomina polskiego napastnika i przyznaje, że bardzo się cieszy z jego powrotu do formy we Fiorentinie.

- Jestem superszczęśliwy, że tak dobrze idzie mu w Fiorentinie. Zwłaszcza że to snajper w typie Lewandowskiego, typowa "dziewiątka". Ma wielkie umiejętności w obrębie pola karnego. Ale w Hercie nie miał zbyt wielu okazji do strzelania goli. Kiedy zespół broni się przed spadkiem, to automatycznie gra bardziej defensywnie, a to oznacza mniej szans dla napastnika - powiedział Klinsmann w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

- To reakcja łańcuchowa. Masz mało okazji, to nie strzelasz. Nie trafiasz i po kilku meczach bez gola siada ci pewność siebie. Ale zawsze miałem o Piątku bardzo dobre zdanie. To bardzo dobry, utalentowany napastnik. Ma instynkt do goli, może trafić lewą i prawą nogą - komplementował Klinsmann.

Mateusz Klich nie dokończył meczu Leeds. Polak doznał urazu głowy

Już w sobotę Krzysztof Piątek będzie miał kolejną szansę na zwiększenie swojego dorobku bramkowego. Fiorentina zmierzy się bowiem na wyjeździe z Interem Mediolan w spotkaniu 30. kolejki Serie A.