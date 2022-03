Kolejne wieści od Cezarego Kucharskiego. "Przyspieszamy"

Cezary Kucharski w lutym trafił do szpitala w Hiszpanii w ciężkim stanie, a lekarze musieli wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. Były reprezentant Polski na szczęście powoli wraca do zdrowia, o czym świadczy jego wpis w mediach społecznościowych.

