Bez obaw. Michniewicz uspokaja ws. jednego z filarów kadry. "Nie ma wstrząśnienia mózgu"

Po kilku dniach poważnych nacisków na FIFA ze strony opinii publicznej zdecydowano w zawieszeniu rosyjskich klubów i reprezentacji z międzynarodowych rozgrywek. W związku z tym Rosjanie zostali ukarani walkowerem w spotkaniu barażowym z Polską i to my awansowaliśmy bezpośrednio do finału. W nim zmierzymy się ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Skończyło się na strachu. Przyjazd Glika na zgrupowanie nie jest zagrożony

Wielkimi krokami zbliża się więc najważniejsze spotkanie reprezentacji Polski od czasu Euro 2020, które zdecyduje o naszym wyjeździe na mistrzostwa świata do Kataru. Tym bardziej więc w miniony weekend zadrżały serca polskich kibiców, gdy zobaczyli niefortunne zdarzenie z meczu Serie B Benevento - Brescia (2:2), w którym ucierpiał Kamil Glik.

Cristiano Ronaldo namaścił nowego trenera Manchesteru United? Chce z nim pracować

Polak został bardzo mocno kopnięty w głowę przez jednego z rywali i został zniesiony na noszach z boiska. Pojawiły się więc obawy, że może go zabraknąć na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Na szczęście jednak skończyło się tylko na strachu i jak informuje Czesław Michniewicz, przyjazd Glika nie jest zagrożony.

- Przyjazd Kamila na zgrupowanie reprezentacji Polski nie jest zagrożony. Najważniejsze, że nie ma wstrząśnienia mózgu - przekazał selekcjoner w rozmowie z portalem Interia. - W środę, w klinice dentystycznej w Neapolu, Kamilowi zrobiono przymiarkę pod odlew kawałków zębów. W czwartek ten uszczerbek w uzębieniu miał być na trwałe uzupełniony. W sobotę ma już grać w meczu ligowym - dodał Czesław Michniewicz.

Prezes Lecha Poznań grzmi na łamach "The Athletic": To jest uczciwe?

Finałowe spotkanie barażowe z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się już 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Natomiast wcześniej - 24 marca, czyli w dniu zaplanowanego do niedawna meczu z reprezentacją Rosji Polacy zagrają na Hampden Park w Glasgow ze Szkocją w meczu towarzyskim.