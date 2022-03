Rosyjska propaganda trwa w najlepsze. Wykorzystali zdjęcie Macieja Rybusa

W sobotę w ramach 22. kolejki Premier Ligi drużyna Lokomotiwu Moskwa zagra na wyjeździe z Achmatem Grozny. Zawodnicy stołecznego zespołu odbyli już ostatni trening przed tym spotkaniem. Na Twitterze pojawiła się galeria zdjęć, na których widać wyraźnie zadowolonych piłkarzy.

Oj, jak bardzo nam ich nie żal. Rosjanie muszą jechać dwa tys. kilometrów autobusem

Rybus trenował z zespołem

Pomimo tragicznych wydarzeń w Ukrainie, a także szeregu sankcji nałożonych na agresora, klub z Moskwy nie odniósł się do tego we wpisie. "Trwają przygotowania do meczu Achmat – Lokomotiw. Pełne zaangażowanie i dobry nastrój" - napisano obok zamieszczonych fotografii.

Na zdjęciach nie brakuje Macieja Rybusa, który reprezentuje barwy Lokomotiwu Moskwa od lipca 2017 roku. 32-latek znalazł się wśród powołanych na dwa kolejne mecze reprezentacji Polski - 24 marca ze Szkocją (towarzyski) i 29 marca ze Szwecją lub Czechami w finale baraży o udział na mistrzostwach świata w Katarze.

To oczywiście kolejny przykład rosyjskiej propagandy, której celem jest pokazania, że w kraju wojennego agresora nic złego się nie dzieje. Wykorzystanie zdjęć Rybusa również nie było przypadkowe, bo w końcu to PZPN oraz polski rząd najmocniej zabiegał o bojkot meczu z reprezentacją Rosji w barażach o awans na MŚ 2022 w Katarze.

Szymański i Augustyniak również nie odeszli z Rosji

Na początku marca FIFA podjęła decyzję, że umowy wszystkich zagranicznych piłkarzy i trenerów w Rosji i Ukrainie zostaną zawieszone do 30 czerwca. Jeśli chodzi o Rosję, w przepisach pojawiło się zastrzeżenie, że umowy zostaną zawieszone najpóźniej do 10 marca, o ile obie strony nie dojdą wcześniej do porozumienia w kwestii dalszego reprezentowania klubów.

Z gry w Rosji zrezygnował za to Grzegorz Krychowiak, który odszedł z FK Krasnodar i do końca obecnego sezonu będzie występował w barwach AEK-u Ateny. Na podobny krok nie zdecydowali się natomiast Sebastian Szymański z Dynamo Moskwa i Rafał Augustyniak z Uralu Jekaterynburg.