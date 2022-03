Mourinho uratowany w ostatniej minucie. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów LKE

AS Roma zremisowała na własnym stadionie z holenderskim Vitesse Arnhem 1:1 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Drużynę Jose Mourinho przed dogrywką uratował w 90. minucie Tammy Abraham. Wcześniej do kolejnej rundy awansował Olympique Marsylia z Arkadiuszem Milikiem, odpadła za to FC Kopenhaga Kamila Grabary.

