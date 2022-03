Ukraina tak czy inaczej zagra na mundialu? Pojawił się zaskakujący pomysł

Na razie nie wiadomo, jaki los czeka piłkarską reprezentację Ukrainy. Z powodu rosyjskiej agresji na ten kraj wstrzymano tamtejsze rozgrywki, a FIFA przychyliła się do prośby ukraińskiej federacji o przełożenie barażowego meczu ze Szkocją.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam dreszcze". Ukraiński piłkarz reaguje na decyzję Polaków [SPORT.PL LIVE #16]

W tej samej drabince w walce o awans na mundial w Katarze są jeszcze Walia i Austria. Co ciekawe, dyrektor wykonawczy pierwszej federacji stwierdził, że być może dobrym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie Ukrainy bez konieczności gry w barażach.

Dla kogo Złota Piłka? Francuska legenda ma swoich faworytów. Dwa nazwiska

- Z naszej perspektywy byłaby to szlachetna decyzja. Jeśli Ukraina nie byłaby w stanie zagrać w barażach w czerwcu, to naszym zdaniem można byłoby dopuścić ją do mundialu. Dyskutowaliśmy o takiej możliwości z uwagi na straszny czas i rzeczy, jakie się tam dzieją - powiedział Noel Mooney.

Walia za dopuszczeniem Ukrainy do mundialu

I dodał: - Zdajemy sobie też jednak sprawę z tego, jak trudne by to było. Dopuszczenie Ukrainy przy jednoczesnym rozegraniu naszej drabinki barażowej oznaczałoby dodatkową drużynę w 28-dniowym turnieju. To krótki czas i naprawdę trudno byłoby to zorganizować od nowa. Jesteśmy jednak otwarci na każdą możliwość.

Mecz Szkocja - Ukraina miał się odbyć 24 marca. Spotkanie zostało jednak przełożone. Drugi z półfinałów tej drabinki, czyli Walia - Austria odbędzie się zgodnie z planem. Na razie nie wiadomo, jaką decyzję ostatecznie podejmie FIFA.

Czego brakuje Lewandowskiemu, by dorównać Ronaldo i Messiemu? Klinsmann mówi wprost

Szkoci, którzy mieli grać z Ukrainą, będą najbliższym rywalem reprezentacji Polski. Mecz zostanie rozegrany w Glasgow 24 marca.