Oto kadra Szwecji. Ibrahimović i piłkarz Ekstraklasy zagrają z Polską?

Szwecja, tak jak Polska i Czechy, była zgodna w kwestii gry z reprezentacją Rosji w barażach do mistrzostw świata w Katarze. - Decyzja, by nie grać z Rosją pozostaje tak długo, jak będzie to konieczne. Mamy nadzieję, że Europejski Trybunał Sportowy (CAS) podejmie właściwą decyzję - komentował Hakan Stjostrand, sekretarz generalny szwedzkiej federacji. Wcześniej Szwedzi nie byli w pełni zadowoleni z decyzji FIFA, która przyznała Polsce wolny los.

- Uważamy, że sportowo najrozsądniejsze i najsprawiedliwsze byłoby, gdyby Polska dostała nowego rywala w półfinale. Rozumiemy, że jest to trudna zagwozdka dla FIFA, ale teraz Polska uzyska przewagę w finale baraży - twierdził wówczas Hakan Stjostrand.

Znamy powołania do kadry Szwecji na baraże. Jeden przedstawiciel Ekstraklasy

Janne Andersson nie zamierzał eksperymentować przed kluczowymi meczami o awans na mundial w Katarze i postawił na najmocniejsze nazwiska. Nowymi twarzami w kadrze Trzech Koron są jedynie Anthony Elanga (Manchester United) i Branimir Hrgota (Greuther Fuerth). Hrgota wraca do kadry Szwecji po niemal ośmiu latach przerwy - w tym sezonie napastnik strzelił osiem goli i zanotował pięć asyst w Bundeslidze.

Jedynym przedstawicielem Ekstraklasy jest Jesper Karlstrom, który jest jedną z kluczowych postaci Lecha Poznań. - Czesi są niezwykle zorganizowanym zespołem, który latem awansował do ćwierćfinału Euro 2020. Zrobimy wszystko, aby awansować do finału - mówił Janne Andersson po ogłoszeniu powołań. To spotkanie odbędzie się 24 marca o godzinie 20:45. Pięć dni później zwycięzca zagra z Polską na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Kadra Szwecji na marcowe baraże:

Bramkarze:

Andreas Linde (Greuther Fuerth),

Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna),

Robin Olsen (Aston Villa).

Obrońcy:

Ludwig Augustinsson (Sevilla),

Marcus Danielson (Dalian Professional),

Filip Helander (Glasgow Rangers),

Emil Krafth (Newcastle United),

Joakim Nilsson (Arminia Bielefeld),

Victor Nilsson Lindelof (Manchester United),

Martin Olsson (Malmoe FF),

Carl Starfelt (Celtic),

Daniel Sundgren (Aris).

Pomocnicy:

Victor Claesson (Bez klubu),

Albin Ekdal (Sampdoria)

Anthony Elanga (Manchester United)

Emil Forsberg (RB Lipsk)

Jesper Karlsson (AZ Alkmaar),

Jesper Karlström (Lech Poznań),

Dejan Kulusevski (Tottenham)

Kristoffer Olsson (Anderlecht)

Mattias Svanberg (Bologna).

Napastnicy: