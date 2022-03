Haniebne słowa Antonio Conte ws. Rosji. Ukrainiec grzmi: Obudź się

Antonio Conte to jeden z najbardziej cenionych trenerów piłkarskich na świecie. Pracował m.in. w Juventusie, Chelsea Londyn, Interze Mediolan czy reprezentacji Włoch. Dziś jest szkoleniowcem Tottenhamu. Brytyjskie media podają wypowiedź Włocha na temat sankcji dla rosyjskich sportowców.

Conte smutny z powodu sankcji dla Rosjan

- Powtarzam, to bardzo smutne, że ta poważna sytuacja, ta wojna między Rosją a Ukrainą, dotyka piłkę nożną i świat sportu. Świadomość, że rosyjscy sportowcy mają zakaz udziału w zawodach, jest bardzo smutna - powiedział Conte cytowany przez independent.co.uk. - Myślę, że to niesprawiedliwe. Bardzo dobrze znam pracę, jaką rosyjscy sportowcy wykonują na co dzień. Myślę, że to nie w porządku - dodał.

Chociaż Conte wyraził swoje przerażenie wojną i działaniami Rosji, jednocześnie podkreślił, że niedopuszczanie Rosjan do rywalizacji sportowej jest niesprawiedliwe: biorąc pod uwagę poświęcenie, jakiego potrzeba, aby osiągnąć najwyższy poziom w danej dyscyplinie sportu.

Rosyjskim sportowcom zabroniono udziału w paraolimpiadzie w Pekinie, reprezentacja piłkarska została wyrzucona z baraży do mistrzostw świata. Rosjanie nie mogą także startować m.in. w łyżwiarstwie, wioślarstwie, narciarstwie, kajakarstwie oraz lekkoatletyce a rosyjscy tenisiści, w tym numer jeden w świecie Danił Miedwiediew, występują pod neutralną flagą.

Byli holenderscy selekcjonerzy reprezentacji Rosji Dick Advocaat i Guus Hiddink także krytykowali decyzję FIFA o zawieszeniu reprezentacji Rosji. - Jestem rozczarowany zawieszeniem Rosji - mówił Advocaat. - Wspieram wszystkich przyjaciół z tego kraju - dodawał Hiddink.

Stachowski odpowiedział Conte

Ukraiński tenisista Sergiej Stachowski, który wstąpił do armii swojego kraju po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, odpowiedział na Instagramie na haniebne słowa trenera Tottenhamu, publikując prywatną wiadomość, jaką wysłał do Conte.

- Miliony Ukraińców musiało opuścić swoje domy z powodu rosyjskiej inwazji. Miliony muszą przejść przez piekło we własnych miastach, podczas gdy rosyjskie samoloty i artyleria dokonują bombardowania. Proszę, obudź się. Rosjanie będą musieli ponosić zbiorową odpowiedzialność za zniszczenia i zabójstwa, których dokonują na Ukrainie - dodał tenisista.

Ukraińcy walczą

Stachowski po upewnieniu się, że jego rodzina bezpiecznie dotarła na Węgry, wrócił na Ukrainę, by bronić swojego kraju. - Oczywiście, że będę walczył, to jedyny powód, dla którego wróciłem - mówił tenisista w rozmowie ze Sky News. - Zapisałem się do obrony terytorialnej. Nie mam doświadczenia wojskowego, ale mam prywatne doświadczenie z bronią - dodawał.

36-letni Stachowski zagrał w tym roku tylko jedno spotkanie. Odpadł w pierwszej rundzie kwalifikacji Australian Open. Ukrainiec najwyżej w karierze był 31. na świecie (wrzesień 2010). Dziś jest 233. Jednym z jego największych sukcesów było ogranie Rogera Federera w drugiej rundzie Wimbledonu 2013.

Ukrainy bronią także m.in. byli mistrzowie boksu Witalij i Władimir Kliczko oraz aktualny mistrz Ołeksandr Usyk.