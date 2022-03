Rosjanie nie mają wstydu. Chcą dogrywki z Polską. I podają termin

Reprezentacja Rosji, a także rosyjskie kluby zostały wykluczone przez FIFA i UEFA z międzynarodowej rywalizacji. To oczywiście efekt inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Spartak Moskwa stracił szansę rywalizacji w Lidze Europy, a reprezentacja "Sbornej" została wykluczona z udziału w barażowym meczu z Polską o awans do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni uzyskali automatyczny awans do finału baraży, w którym zmierzą się z Czechami lub Szwecją.

Rosjanie zakłamują rzeczywistość. Są przekonani, że FIFA dopuści ich do barażu o awans na MŚ

Rosjanie jednak nadal nie pogodzili się z decyzją FIFA i UEFA. Tamtejsza federacja piłkarska odwołała się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS). Selekcjoner Walerij Karpin jak gdyby nigdy nic ogłosił natomiast powołania do reprezentacji na zgrupowanie, które miało odbyć się przed meczem z Polską. Na liście znalazło się 22 piłkarzy.

W Rosji panuje powszechne przekonanie, że ich reprezentacja zostanie ostatecznie dopuszczona do walki o udział w mundialu. Tamtejsze media nie biorą pod uwagę innego scenariusza, o czym świadczy komentarz na temat powołań dziennikarza "Sport-Expressu" Konstantina Aleksiejewa.

"Ciągle czytam, że nie ma już europejskich pucharów, nie ma reprezentacji narodowej. Owszem, Spartak w Lidze Europy już nie zagra, ale kadra nigdzie się nie wybiera. Wciąż zachowuje szansę na wyjazd do Kataru - federacja złożyła odwołanie do CAS" - pisze Rosjanin. "Niewykluczone, że w czerwcu zagramy z Polską w dogrywce i musimy być na to przygotowani" - dodaje.

Polska i Rosja miały zmierzyć się 24 marca w Moskwie. Wiadomo już, że na pewno nie dojdzie ono do skutku. W tym terminie nasza reprezentacja zmierzy się towarzysko ze Szkocją. Część dochodów z tego spotkania zostanie przeznaczona na pomoc Ukrainie.

29 marca podopieczni Czesława Michniewicza zagrają natomiast ze zwycięzcą pojedynku Czechy - Szwecja o bezpośredni awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wiara Rosjan w to, że zostaną oni w czerwcu dopuszczeni do dogrywki o awans, jest po prostu bezpodstawna. Rosyjskie drużyny mogą zostać wykluczone przez FIFA i UEFA na lata, jeśli wojska Putina nie zaprzestaną inwazji i mordowania cywilów.

