Niepokojące wieści ws. Lewandowskiego. Polak poślizgnął się i musiał zejść z boiska [WIDEO]

Chwile niepokoju przeżyli zawodnicy i sztab szkoleniowy Bayernu Monachium podczas wtorkowego treningu przy Saebener Strasse. W trakcie zajęć Robert Lewandowski poślizgnął się po jednym ze strzałów na bramkę i jak ścięty padł na murawę z grymasem bólu na twarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Trening Jana Błachowicza. "Ręce zaczynają chodzić na odpowiednich obrotach"

Lewandowski nie dokończył treningu Bayernu. Co z barażami?

Nie wyglądało to dobrze, ponieważ Lewandowski wrócił na murawę, ale po oddaniu kolejnego strzału musiał już opuścić boisko. Na nagraniu wygląda na dość załamanego, co na pewno nie rokuje zbyt dobrze. Nie wiadomo jednak jeszcze jak poważny może to być uraz i jak długa przerwa może czekać polskiego napastnika.

Rosjanie idą w zaparte. Karpin ogłosił listę powołanych. Jeden piłkarz odmówił

Kontuzja Lewandowskiego byłaby nie tylko bolesna dla Bayernu Monachium, ale być może przede wszystkim dla reprezentacji Polski. Nasza kadra już za dwa tygodnie rozegra swoje najważniejsze spotkanie od Euro 2020. Podopieczni Czesława Michniewicza zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy w finale baraży o awans na MŚ w Katarze. Nikt raczej nie potrafi sobie wyobrazić, żeby w tak ważnym spotkaniu mogło zabraknąć naszego kapitana.

Skandaliczny wywiad trenera Dynama Kijów. Kibice są wściekli

Robert Lewandowski w obecnym sezonie znów zachwyca. Polak jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w Europie i pewnie zmierza po kolejne indywidualne nagrody. Napastnik Bayernu rozegrał już w tym sezonie 36 spotkań, w których zdobył 43 bramki i zaliczył cztery asysty.