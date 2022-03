Rosjanie idą w zaparte. Karpin ogłosił listę powołanych. Jeden piłkarz odmówił

Pierwsze decyzje ws. rosyjskich sportowców po inwazji Rosji na Ukrainę zostały już podjęte. FIFA i UEFA zawiesiły rosyjskie kluby i reprezentację, FIVB pozbawiła Rosję prawa do organizacji tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy, a Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski nie odpuścił rosyjskich paraolimpijczyków do igrzysk w Pekinie.

Dla Polaków najważniejsza była jednak decyzja FIFA. Reprezentacja Polski za wszelką cenę nie chciała grać z Rosją w barażach o awans na mistrzostwa świata w Katarze, długo jednak nie było wiadomo: co dalej? Federacja długo zwlekała z decyzją, czy Polska dostanie walkowera, czy może zmierzy się z innym rywalem. Ostatecznie w zeszłym tygodniu podjęto decyzję o walkowerze i awansie polskiej kadry do finału baraży.

Rosjanie zamierzają zorganizować zgrupowanie. Nie wiadomo jednak w jakim celu

Rosjanie są oczywiście bardzo oburzeni decyzją podjętą przez FIFA i powtarzają absurdalny slogan o niemieszaniu sportu z polityką. Tamtejsza federacja postanowiła więc, że zgłosi skargę na działania FIFA do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Arbitrzy właśnie zajmują się tą sprawą i prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni powinniśmy poznać ich opinię. Nie ma jednak raczej żadnych szans, aby cokolwiek mogło zmienić sytuację reprezentacji Rosji.

Rosjanie idą jednak w zaparte i zamierzają normalnie zorganizować zgrupowanie w wyznaczonym terminie. We wtorek Walerij Karpin ogłosił listę 22 powołanych zawodników, którzy spotkają się ze sobą w poniedziałek 21 marca. Nie wiadomo jednak jaki jest cel tego spotkania, ponieważ nic nie wskazuje na to, aby rosyjscy kadrowicze mieli rozegrać jakiekolwiek spotkanie.

- Nie, to nie jest rozbudowany, a wstępny skład, który rozpocznie pracę na zgrupowaniu. Tak, możliwe, że po meczach 22. kolejki ligi rosyjskiej nastąpią w nim zmiany, ale na pewno minimalne - powiedział Walerij Karpin, cytowany przez oficjalną stronę internetową rosyjskiej federacji.

Dziuba odmówił powołania. Ma rodzinę na Ukrainie

Sporym zaskoczeniem jest to, że na liście powołanych przez Karpina zawodników zabrakło Artioma Dziuby. Zawodnik był w konflikcie z selekcjonerem, przez co jego pozycja w reprezentacji w ostatnim czasie osłabła, ale niedawno zapowiedziano, że napastnik Zenita wróci do kadry. Jak się jednak okazuje, 33-latek odmówił powołania z powodu... inwazji na Ukrainę.

- Spotkaliśmy się z Artiomem Dziubą, ale nie padły wówczas żadne obietnice powołania do kadry. W tę niedzielę znów rozmawialiśmy, tym razem telefonicznie, i Dziuba zapewnił mnie, że wciąż chce grać dla reprezentacji Rosji, ale teraz, ze względu na trudną sytuację na Ukrainie, gdzie ma wielu krewnych, przeprosił i poprosił z powodów rodzinnych, aby nie powoływać go na najbliższe zgrupowanie. Umówiliśmy się, że pozostaniemy w kontakcie - tłumaczył Walerij Karpin.

