Wielkie słowa o postawie Polski po rosyjskiej napaści. "Ukłon za to, jak postąpiła. Ale trochę się martwię"

Po ataku Rosji na Ukrainę władze PZPN i piłkarze reprezentacji Polski zajęli wspólne stanowisko: nie zagramy z Rosją w półfinale baraży do mistrzostw świata w Katarze. Za biało-czerwonymi wstawiły się inne krajowe związki, aż w końcu zareagować musiała FIFA. Rosja została zawieszona, a Polska awansowała bezpośrednio do finału baraży. W dzień planowanego meczu półfinałowego mamy zagrać z reprezentacją Szkocji.

REKLAMA

Zobacz wideo MŚ: Srebrna Fiodorow, sztafeta blisko podium i dramat Kszczota

- Wielki szacunek z mojej strony za taką postawę Polaków - mówi Brown w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Pokazujecie, że w trudnym momencie Polska wie, jak się zachować. To bardzo honorowa decyzja. Waszym śladem poszło wiele innych federacji. I dobrze - dodaje trener, który prowadził reprezentację Szkocji w latach 1993-2001.

Szkocja też gra w barażach i walczy o udział do MŚ 2022. Ich rywalem jest jednak Ukraina, która 24 lutego została zaatakowana przez rosyjskie wojsko. Spotkanie Szkotów z Ukrainą zostało przełożone na czerwiec.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- To prawidłowa decyzja. Choć ten mecz zapowiada się bardzo fajnie, bo zarówno Szkocja jak i Ukraina mają dobre zespoły, to nie jest czas, aby do tego spotkania doszło. W pełni rozumiem stronę ukraińską. Nic się nie stanie, gdy na ten mecz poczekamy do czerwca. Teraz futbol to sprawa drugorzędna wobec tego, co się dzieje na naszych oczach. A dzieje się niewyobrażalna tragedia. Jeśli w czerwcu będzie można grać, to super. Bo to by oznaczało, że najgorsze za nami, a przede wszystkim za Ukrainą - podkreślił Brown.

Xavi pod wrażeniem nowego piłkarza FC Barcelony. "Prezent, który spadł nam z nieba"

Wojna wiele zmieniła. Mówi się, że nie powinno się mieszać sportu z polityką, jednak Brown słusznie zauważył, że w tej sytuacji, to za bardzo dotyka nas wszystkich. Co do Polski, były selekcjoner ma szczególne obawy. Wszystko przez to, że znajdujemy się niezwykle blisko tragicznych wydarzeń.

- Nie da się od tego uciec. Choć Wyspy Brytyjskie są dość daleko od tych wydarzeń, to wiadomo, że i tutaj jest to jeden z głównych tematów. A te obrazy… Widzieć w obecnych czasach takie okrucieństwa, cierpienie i śmierć niewinnych ludzi. Dzieci, kobiet… To jest przerażające. Jak mówię, ta wojna jest dość daleko od nas, ale niestety bardzo blisko was. Dlatego z tego punktu widzenia martwię się o Polskę. Oby to się nie "rozlało" szerzej. No i żeby jak najszybciej się skończyło - powiedział Brown w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Polska zagra ze Szkocją? Plan jest, ale nie ma potwierdzenia. "Zawsze ceniłem polską piłkę"

Przed meczem finałowym baraży do MŚ 2022, który odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, może dojść do towarzyskiego meczu Polska - Szkocja. Odbyłby się w terminie planowanego starcia z Rosją, czyli 24 marca. PZPN nie potwierdził jednak tych informacji. Craig Brown przyznał za to, że miał okazję odwiedzić Stadion Narodowy w Warszawie i wie, jak gra nasza reprezentacja.

- Zawsze ceniłem polską piłkę. W 2019 roku byłem nawet na meczu Polski z Macedonią Północną. To było przy okazji zjazdu europejskich trenerów, zorganizowanego wtedy w Warszawie. Wtedy można było też obejrzeć mecz na waszym Stadionie Narodowym i chętnie z tego skorzystałem. Macie dobrą drużynę i imponujący stadion. Warszawski obiekt zrobił na mnie bardzo duże wrażenie - powiedział.

Kapitalne zachowanie Glika ws. Ukrainy. "Takim piłkarzom nie da się nie kibicować"

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek, 21 marca. Nasi kadrowicze najprawdopodobniej spotkają się gdzieś na Śląsku, aby być blisko Chorzowa. To właśnie tam 29 marca Polska zagra w finale baraży ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy.