Legenda Szachtara i reprezentacji Ukrainy opowiada o wojnie. Mocne słowa skierowane do rodaków

Trwa już dziewiętnasty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę, która bezpowrotnie zmieniła świat znany nam do tej pory. Każda kolejna doba tej wojny to kolejne niewinne ofiary i cierpienie ludności cywilnej. Do Polski przedostaje się gigantyczna fala uchodźców, którzy uciekają przed okrucieństwem rosyjskiego wojska, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Mężczyźni musieli zostać, aby bronić swojej ojczyzny.

Dotyczy to także sportowców. Nawet ci znani na całym świecie, tacy jak mistrz świata wagi ciężkiej Ołeksandr Usyk, wrócili specjalnie na Ukrainę, aby walczyć z najeźdźcą. W swoim kraju pozostali także piłkarze, którzy nie mogą obecnie grać, ponieważ Premier Liha została zawieszona.

Jednym z nich jest legendarny bramkarz Szachtara Donieck i reprezentacji Ukrainy - Andrij Piatow. 37-latkowi udało się już wysłać swoją żonę i dzieci w bezpieczne miejsce za granicą, ale on sam pozostał na Ukrainie, gdzie włączył się w pomoc ofiarom wojny. W ostatnich dniach doświadczony golkiper udzielił wywiadu oficjalnej stronie klubowej, w którym opowiedział o wojnie ze swojej perspektywy.

- Wydaje mi się, że to już trwa wiecznie. Straszna wojna, prawdziwy faszyzm. Nie wiem, jak to nazwać słowami. Jedna osoba oszalała i postanowiła zaatakować spokojny, wolny kraj - stwierdził Piatow.

Gwiazdor Szachtara opowiedział, jak wyglądał pierwszy dzień wojny. Około piątej nad ranem obudził go wojskowy myśliwiec, a po chwili głośna eksplozja. - Natychmiast zajrzałem do telefonu, przeczytałem wiadomości i zrozumiałem, że wojna się zaczęła. Usłyszałem kolejny wybuch i zdałem sobie sprawę, że trzeba działać natychmiast. Zabraliśmy z żoną dzieci i zeszliśmy na podziemny parking, który pełnił rolę schronu - opowiada Piatow.

Doświadczony bramkarz zwrócił się także ze specjalnym apelem do swoich rodaków. - Apeluję do wszystkich Ukraińców: każdego dnia udowadniajcie, że jesteśmy najsilniejszym i najlepszym narodem. Musimy trzymać się razem, bo tylko tak możemy sobie pomóc. Wiemy, że jesteśmy ludźmi o silnej woli, którzy potrafią wszystko przezwyciężyć.

Andrij Piatow trafił do Szachtara Donieck w 2007 roku. Od tamtej pory 37-latek rozegrał w barwach tego klubu 480 spotkań i zdobył z nim dziesięć krajowych mistrzostw. Na swoim koncie ma także 101 występów w barwach reprezentacji Ukrainy, z którą wystąpił na mistrzostwach świata i Europy.