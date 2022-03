Transfer Krychowiaka przesądzony. Zgarnie fortunę za dziewięć meczów

Grzegorz Krychowiak postanowił odejść z FK Krasnodar. To reakcja na inwazję wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Piłkarz nie chce mieć nic wspólnego z krajem, który atakuje swojego sąsiada i w bestialski sposób morduje ludzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak pokazał Rosjanom prawdziwą twarz. "Cywilna odwaga" [SPORT.PL LIVE #16]

Grzegorz Krychowiak trafi do AEK-u. Polak będzie zarabiać 350 tys. euro miesięcznie

Wczoraj WP Sportowe Fakty poinformowały o tym, że Grzegorz Krychowiak trafi do AEK Ateny na zasadzie wypożyczenia do 30 czerwca. Co ciekawe, Polak to jedyny zagraniczny piłkarz Krasnodaru, który nie rozwiązał kontraktu z zespołem. Wszystko dlatego przez veto ze strony władz klubu.

"Nikt tego nie rozumie". Francuzi w szoku ws. Arkadiusza Milika

Przejście Krychowiaka do Aten jest niemal przesądzone. O poważnym zainteresowaniu Krychowiakiem mówił zresztą dyrektor sportowy AEK-u Panagiotis Kone. Celem greckiego klubu na najbliższe tygodnie będzie załatwienie tego, aby Polak został tam na dłużej.

Grecki Sportime podał nawet kwoty, jakie zawodnik otrzyma za transfer. Polak za przyjście do klubu na dziewięć spotkań grupy mistrzowskiej otrzyma 350 tys. euro, a także 100 tys. euro za podpis. Za wynegocjowanie powyższych warunków odpowiada agencja ICM Stellar Sport, która współpracuje z piłkarzem. W Krasnodarze Polak zarabia 2,5 mln euro.

Tylko spójrzcie na piłkę. Kuriozum tuż przed karnym. To pomogło Szczęsnemu [WIDEO]

Grzegorz Krychowiak dołączył do Krasnodaru przed sezonem 2021/2022. Klub zapłacił za niego cztery miliony euro. Wcześniej reprezentował barwy Lokomotiwu Moskwa, Paris Saint-Germain i West Bromwich Albion, czy Sevilli.

W AEK-u będzie grał wraz z innym reprezentantem Polski Damianem Szymański. Klub ze stolicy Grecji jest aktualnie na trzecim miejscu w lidze ze sporą stratą do liderującej dwójki, PAOK-u oraz Olympiakosu. AEK walczy z Arisem Saloniki oraz Panathinaikosem o trzecie miejsce, które daje prawo gry w Lidze Konferencji Europy.