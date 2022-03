Wyjaśniła się przyszłość Grzegorza Krychowiaka. Wiadomo, gdzie zagra

Grzegorz Krychowiak kilka dni temu postanowił odejść z FK Krasnodar. Polak w ten sposób zareagował na inwazję wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Piłkarz nie chce mieć nic wspólnego z krajem, który atakuje swojego sąsiada i w bestialski sposób morduje ludzi.

Wyjaśnia się przyszłość Grzegorza Krychowiaka. Dostał zgodę od Rosjan na odejście

Krychowiak miał także podobno namawiać pozostałych zagranicznych zawodników Krasnodaru do opuszczenia klubu. Przedstawiciele klubu zaprzeczyli jednak tym doniesieniom. Sprawa wywołała wiele emocji w Rosji, Polsce i całym środowisku piłkarskim. Z pomocą przyszła FIFA, która rozumiejąc obawy piłkarzy z lig ukraińskiej i rosyjskiej, zezwoliła im na zmienienie pracodawców na specjalnych warunkach.

Od kilku dni trwały spekulacje, co zrobi Grzegorz Krychowiak. Reprezentanta Polski łączono z przenosinami do klubów z Hiszpanii, Niemiec, a nawet Legii Warszawa.

W sobotę dowiedzieliśmy się, gdzie konkretnie przeniesie się pomocnik. Portal WP Sportowe Fakty poinformował, że Grzegorz Krychowiak trafi do AEK Ateny. Dziennikarze powołują się na swoje źródła w Grecji. W Atenach Krychowiak zostanie klubowym kolegą innego reprezentanta Polski Damiana Szymańskiego. Wraz z końcem sezonu wróci natomiast do Krasnodaru, zapewne tylko po to, by wówczas już ostatecznie rozwiązać kontrakt.

Grzegorz Krychowiak dołączył do FK Krasnodar przed sezonem 2021/2022. Wcześniej reprezentował barwy Lokomotiwu Moskwa, Paris Saint-Germain i West Bromwich Albion, czy Sevilli. Dla aktualnego pracodawcy zdążył rozegrać 17 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty.

AEK Ateny zajmuje trzecie miejsce w tabeli ligi greckiej. Do prowadzącego w tabeli Olympiakosu traci 19 punktów, do drugiego PAOK Saloniki - 7 punktów. Podstawowym zawodnikiem greckiego klubu jest Polak, Damian Szymański, który do Aten trafił z Achmatu Grozny. AEK to 12-krotny mistrz Grecji. Ostatni tytuł zdobył w 2018 r.