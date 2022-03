Groźny wypadek z udziałem autokaru Miedzi Legnica. Niepokojące sceny na autostradzie

Piłkarze Miedzi Legnica jadący na mecz do Jastrzębia mieli wypadek na autostradzie A4. W autokar wiozący drużynę wjechał samochód osobowy. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że do uderzenia musiało dojść z dużą prędkością.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

Fatalny wypadek na autostradzie. Brał w nim udział autokar z zawodnikami Miedzi Legnica

Aby z pojazdu wyciągnąć poszkodowanych, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. W zdarzeniu ucierpiała kobieta oraz dwoje dzieci - ośmioletnie i roczne. Jedno z nich miało być reanimowane.

Zasłużony polski klub upadł! To już koniec. Wielkie długi

- Autokar wiozący piłkarzy Miedzi na mecz wyjazdowy w Jastrzębiu-Zdroju został uszkodzony w wypadku na autostradzie A4. Nikt z drużyny nie ucierpiał. Niestety, poszkodowane zostały osoby jadące samochodem osobowym, który uderzył w autokar. Rannych zabrały śmigłowce LPR – poinformował Paweł Sasiela, rzecznik prasowy Miedzi Legnica.

Kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Dzieci zostały przetransportowane do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, także w stolicy województwa śląskiego. Lokalne media donosiły o śmiertelnym wypadku, ale nie potwierdził tego rzecznik Miedziowych.

Na miejscu wypadku swoje czynności prowadzili policjanci. Wiadomo już, że to właśnie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury postarają się wyjaśnić, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.

Miedź Legnica zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w I lidze i niewiele wskazuje na to, żeby ktoś miał strącić ten zespół z prowadzenia. "Zespół Wojciecha Łobodzińskiego wygrywa jak chce, kiedy chce i w zasadzie można mu już gratulować powrotu do elity po trzech latach. Miedź, która z hukiem spadła z ekstraklasy w 2019 roku, po 22. kolejkach tego sezonu ma 50 punktów, jest liderem i wyprzedza drugi w tabeli Widzew Łódź o 8 punktów. Sytuacja klubu z Dolnego Śląska jest jeszcze lepsza, gdy spojrzymy na przewagę nad trzecią Koroną Kielce. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego traci do Miedzi aż 13 punktów, a biorąc pod uwagę, że bezpośredni awans do ekstraklasy wywalczą dwa najlepsze zespoły 1. ligi, to w Legnicy mogą już zacząć chłodzić szampany" - pisze Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.