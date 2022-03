Zasłużony polski klub upadł! To już koniec. Wielkie długi

Decyzję w sprawie wycofania GKS-u z rozgrywek piłkarskiej drugiej ligi podjęto w piątek podczas spotkania dotyczącego przyszłości klubu. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele zarządu PGE GiEK, władze miasta Bełchatowa oraz przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej klubu.

Dawni wicemistrzowie Polski wycofują się z rozgrywek

- Aby historia klubu była nadal pisana, podjęte zostały pewne kroki i szerokie rozmowy z wieloma podmiotami, aby od sezonu 2022/23 GKS Bełchatów był ponownie reprezentowany przez pierwszy zespół - skomentował Szymon Serwa, który pełni w klubie obowiązki prezesa.

Decyzja to pokłosie trudnej sytuacji finansowej oraz prawnej GKS-u „Bełchatów" S.A. O tym czytamy w komunikacie z 23 lutego: "W konsekwencji narastającego od 10 lat zadłużenia, poziom zobowiązań Spółki na 31 grudnia 2021 r. wyniósł ok. 7 mln zł. Na wartość tę składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników oraz kontrahentów. Zasadniczą część tej kwoty (ok. 4 mln zł) stanowią zobowiązania publiczno-prawne".

- Niezależnie od decyzji odnośnie dalszego funkcjonowania spółki akcyjnej GKS Bełchatów, PGE GiEK będzie dążyć do zapewnienia wsparcia działalności sportowej lokalnych klubów, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność promującą sport i aktywność fizyczną — zapewnił Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE.

"W najbliższym czasie mają zapadać kolejne decyzje dotyczące przyszłości klubu, który nie będzie już funkcjonował w dotychczasowym formacie" - czytamy w piątkowym komunikacie GKS-u Bełchatów.

Bełchatowianie po 20 kolejkach w eWinner II lidze zajmowali 16. miejsce w tabeli. Na swoim koncie mieli 18 punktów. W przeszłości klub ten sięgnął po wicemistrzostwo kraju (2007). W tym samym sezonie dotarli do finału Superpucharu Polski oraz Pucharu Ligi. W ekstraklasie grali do sezonu 2014/2015.