14-krotny mistrz Polski miał upaść, zniknąć, a celuje w ekstraklasę. "Odbudowujemy potęgę"

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Lipiec 2019. Ruch Chorzów - po raz pierwszy w prawie stuletniej historii - znalazł się na szczeblu regionalnym, a więc w III lidze (czwarty poziom rozgrywkowy). Przygotowywał się do meczu z rezerwami Zagłębia Lubin, a właściwie miał przygotowywać, bo pracownicy ogłosili strajk. - Jesteśmy na skraju wytrzymałości. Wiele osób po prostu nie ma za co żyć. Sytuacja jest dramatyczna - mówił Tomasz Ferens, rzecznik prasowy klubu, stając się głosem zwykłych pracowników. Do strajkujących przyłączyli się piłkarze wraz ze sztabem szkoleniowym. - W ostatnich dniach nie trenowaliśmy - informował trener Łukasz Bereta, a sportowe serwisy informacyjne w Polsce obiegły tytuły o upadku czternastokrotnego mistrza Polski.

REKLAMA

Poważny kryzys był początkiem zmian. Ruch ostatecznie przystąpił do rozgrywek, otrzymał finansową pomoc od miasta, a wielka akcja ratunkowa kibiców doprowadziła chorzowski klub najpierw do awansu do II ligi, a teraz do walki o zaplecze ekstraklasy. Ale tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie mobilizacja kibiców: cegiełki, zrzutki, które w zasadzie trwają do dziś. Już nie na taką skalę, ale jednak. Jednym ze sposobów pomocy jest masowy wykup pamiątek z klubowego sklepu. - Jesteśmy drugim klubem w Polsce pod względem sprzedaży gadżetów. Sprzedajemy stacjonarnie, ale są też wysyłki do innych polskich miast, a nawet za granicę - chwalą się w chorzowskim klubie. A to nie koniec. Kibice Ruchu, we współpracy z klubem, zorganizowali akcję "102 na 102". Jej celem jest zebranie 102 tysięcy złotych na 102. urodziny Ruchu Chorzów, przypadające 20 kwietnia 2022 roku. Ta na razie idzie średnio, zebrano niecałe 30 tysięcy złotych. Ale sam fakt, że w czasach wysokiej inflacji i wojny za naszą wschodnią granicą ludzie chcą wpłacać pieniądze na swój klub, jest godny podziwu.

- Było tragicznie. Klub był na skraju upadku, bankructwa, ale zapadła decyzja o akcji ratunkowej i powoli zaczyna ona przynosić efekty. Gdyby nie zaangażowanie kibiców, władz Chorzowa, udziałowców, to dziś Ruchu by nie było. Mobilizacja była tak wielka, że coś, co wydawało się niemożliwe, dziś jest realne - mówi nam Seweryn Siemianowski, prezes Ruchu.

Ruch Chorzów zmienił herb. 101 lat od założenia klubu. "Nowa era"

Sytuacja nie jest idealna, ale jest stabilna. Widmo bankructwa zostało oddalone, długi są stopniowo spłacane. - Za wszystkie bieżące zobowiązania płacimy regularnie już od dwóch lat i staramy się pilnować, żeby nie było żadnych opóźnień. Wiadomo, że wciąż spłacamy wierzycieli, ale mam nadzieję, że w 2022 roku wszystko zostanie wyjaśnione. I to bez większego zagrożenia dla płynności finansowej Ruchu. Oczywiście wszyscy funkcjonujemy w określonych ramach finansowych, miodu nie ma, a dodatkowo pandemia, wojna i niektóre zasady Polskiego Ładu krzyżują nam pewne plany. Ale jesteśmy na dziś klubem wiarygodnym i wypłacalnym - zapewnia prezes.

Gotówka w szatni? "Chcieliśmy, żeby motywacja dla piłkarzy była namacalna"

Wypłacalnym do tego stopnia, że piłkarze Ruchu otrzymują meczowe premie tuż po każdym spotkaniu. Jeszcze w szatni i to w gotówce. - Kierownik ma ze sobą pieniądze i od razu po meczu rozdziela je wśród zawodników. Każdy otrzymuje kwotę według zapisu w swoim kontrakcie. Chcieliśmy, żeby ta motywacja dla piłkarzy była namacalna, żeby po meczu od razu czuli, o co walczą. Oczywiście nie zawsze uda im się podnieść tę premię z boiska, ale uważam, że taki sposób motywacji jest lepszy niż wirtualny zapis i jeden przelew z premią na koniec miesiąca - wyjaśnia Siemianowski.

A że piłkarze w tym sezonie radzą sobie zaskakująco dobrze jak na beniaminka II ligi, to kierownik drużyny ma pełne ręce roboty. - Ruch gra powyżej swoich możliwości i możliwości poszczególnych piłkarzy. Zespół oparty jest głównie na młodych zawodnikach. Oni chcą się rozwijać, a przy tak doświadczonych piłkarzach jak Tomasz Foszmańczyk czy Łukasz Janoszka, którzy dodają im pewności na boisku, mają do tego bardzo dobre warunki - mówi Jacek Sroka, dziennikarz "Dziennika Zachodniego", zajmujący się chorzowskim klubem.

W 29-osobowej kadrze Ruchu na rundę wiosenną jest tylko siedmiu piłkarzy powyżej 25 lat. A o dobrym szkoleniu chorzowskiej akademii niech świadczą nie tylko pojawiający się w kadrze pierwszego zespołu młodzi zawodnicy, ale też transfery. Takie jak ten 18-letniego Tomasza Neugebauera, który trafił z Ruchu wprost do Lechii Gdańsk i zdążył już nawet zadebiutować w ekstraklasie, rozgrywając 30 minut w spotkaniu z Wisłą Kraków (1:1, 05.03.2022). A w ślady Neugebauera mogą iść inni wychowankowie, jak choćby 21-letni bramkarz Jakub Bielecki, który w tym sezonie osiem razy zachował czyste konto na poziomie II ligi.

"Wszyscy chcemy ekstraklasy, ale nie na hura"

Połączenie rutyny z młodością daje Ruchowi aktualnie trzecie miejsce w tabeli II ligi - w sobotę chorzowianie pewnie, aż 4:1 pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Do dominującej w lidze Stali Rzeszów tracą w tym momencie aż 12 punktów, ale do drugiej w tabeli Chojniczanki Chojnice - już tylko cztery. A przypomnijmy, że na zaplecze ekstraklasy bezpośrednio awansują dwie najlepsze drużyny II ligi, a zespoły z miejsc 3-6 powalczą w barażach.

- Na początku chcieliśmy wybadać teren i sprawdzić, jak będziemy radzić sobie w II lidze. I okazało się, ku mojemu zdziwieniu, że niemal wszystko zaskoczyło. Chcieliśmy awansować do I ligi w dwa lata, ale skoro szansa nadarza się już teraz, to dlaczego z niej nie skorzystać? Sprawa jest otwarta, walka trwa, ale zrobimy wszystko, żeby powoli piąć się w hierarchii i stopniowo odbudowywać potęgę Ruchu Chorzów. II liga nie jest szczytem marzeń naszych kibiców, wszyscy chcemy ekstraklasy, ale nie "na hura", bo nie sztuką jest awansować, a później z hukiem spaść do ligi niżej - zaznacza prezes.

Rosja ogłasza skład na mecz... z Polską. Alternatywna rzeczywistość rządzi

Nowy stadion na razie w sferze marzeń

W Chorzowie są olbrzymie oczekiwania kibiców, o czym chyba najlepiej świadczy temat nowego stadionu. Był projekt, żądania jego budowy, ale na razie skończyło się na obietnicach i transparentach do prezydenta miasta, Andrzeja Kotali. "Przynajmniej raz dotrzymaj słowa, daj, co obiecałeś dla Dumy Chorzowa" - napisali przedstawiciele grupy kibicowskiej "Ultras Niebiescy". Ale jak czekali, tak czekają, bo choć miasto mocno wspiera codzienną działalność Ruchu - bez niego klub już by nie istniał - to kilkadziesiąt milionów złotych na stadion nie jest na tę chwilę priorytetem.

- Wielka historia Ruchu rodzi pewne problemy. Słyszałem o zawodnikach, którzy gdy tylko dowiadywali się o zainteresowaniu Ruchu, od razu żądali pieniędzy na poziomie dawnego blasku, a nie obecnych realiów. A te są dość rygorystyczne, bo nawet trener Łukasz Bereta nie wywalczył podwyżki po awansie do II ligi - dopowiada dziennikarz "Dziennika Zachodniego".

Dziś zespół prowadzi trener Jarosław Skrobacz i to on ma doprowadzić Ruch do I ligi. - Gdyby awans został wywalczony już teraz, to byłby to olbrzymi krok do przodu dla całego klubu, ale też duża niespodzianka. Ruch rywalizuje z klubami, które mają zdecydowanie większe budżety, a że w piłce nie gra historia, a przede wszystkim pieniądze, to awans z II ligi już po jednym sezonie byłby wielkim osiągnięciem - mówi Sroka.

"To są nasze marzenia"

Ruch chce, by awans został wywalczony w oparciu o młodych zawodników, wychowanków akademii. To plan długofalowy, ale dobre wyniki na początku sezonu zwiększyły oczekiwania kibiców, którzy coraz częściej mówią o I lidze. - Chcemy promować naszych młodych piłkarzy, ale nie od razu wszystkich sprzedawać, tylko w oparciu o nich realizować nasze sportowe cele. Młode pokolenie jest niecierpliwe, chce jak najszybciej grać w ekstraklasie, więc niektórych odejść nie da się uniknąć. Ale wierzę, że kliku naszych młodych zawodników dojdzie do ekstraklasy razem z Ruchem, to byłaby dla mnie największa satysfakcja - zapewnia Siemianowski, który nie tylko nie unika tematu pierwszej ligi, ale sam zaczyna mówić o ekstraklasie.

- To są nasze marzenia. Nie lubię obiecywać, więc nie będę prognozował, za ile lat wrócimy. Ruch Chorzów to klub z wielką historią, ale nie chcemy żyć tylko nią. Musimy patrzeć w przyszłość i unikać pychy, że jesteśmy wielkim Ruchem i coś nam się należy za sam herb i nazwę. Chcemy ciężko pracować i krok po kroku przywracać dawny blask. To jedyna droga: z pokorą podchodzić do każdego kolejnego meczu, niezależnie na jakim poziomie - kończy prezes chorzowskiego klubu.