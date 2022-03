Wielkie zmiany w Złotej Piłce. Zrobili to dla Lewandowskiego? Jest odpowiedź

Plebiscyt Złotej Piłki organizowany przez "France Football" co roku wzbudza wiele emocji zarówno wśród ekspertów, jak i kibiców. Nie inaczej było w zeszłym roku, kiedy nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie odebrał Leo Messi. Wielu obserwatorów było oburzonych tym werdyktem i uznało, że okradziony z nagrody był Robert Lewandowski. Dodajmy, że Polak powinien wygrać statuetkę za 2020 rok (co stwierdził sam Messi), ale wtedy France Football postanowiło odwołać plebiscyt przez pandemię koronawirusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

Redaktor naczelny France Football tłumaczy zmiany w Złotej Piłce. "Zawsze można coś poprawić"

W piątek "France Football" zapowiedziało spore zmiany w plebiscycie Złotej Piłki. Przede wszystkim w kolejnej edycji plebiscytu nagrodzony zostanie gracz, który osiągnął najlepsze rezultaty nie w roku kalendarzowym, ale w jednym sezonie. Mowa o okresie od sierpnia do lipca następnego roku. Co to oznacza? Że przy najbliższym głosowaniu nie będą brane pod uwagę mistrzostwa świata w Katarze, które odbędą się dopiero pod koniec 2022 roku. Oprócz tego większy nacisk ma być kładziony na indywidualne osiągnięcia zawodnika, a nie na sukcesy drużynowe. Do 100 osób zmniejszy się także jury konkursu.

Stanowczy krok Niemców. Wreszcie! "Przyjaciel Putina" nie może być zdziwiony

- Wprawdzie to nie tak, że wybieranie za rok kalendarzowy to było coś złego, z powodzeniem robiliśmy to przez ponad 60 edycji, ale jednak wydaje się, że zmiana na sezon ma sens. Teraz będzie bardziej naturalnie, bo właśnie tak się toczy piłkarski rytm, od sezonu do sezonu - wyjaśnił redaktor naczelny "FF" Pascal Ferre w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Od razu po ogłoszeniu zmian pojawiły się głosy, że są one sprzyjające dla Roberta Lewandowskiego. Ferre dementuje jednak informacje, jakoby miały one być rekompensatą dla Polaka. - Jedno jest pewne: nie zrobiliśmy tych zmian dla Roberta Lewandowskiego. Ani nie dla niego, ani dla żadnego innego piłkarza. Usiedliśmy, porozmawialiśmy. Wiadomo przecież, że zawsze można coś poprawić, udoskonalić. I to staraliśmy się zrobić - podkreśla Ferre.

Chcesz Roberta Lewandowskiego? Najpierw zapłać. Właśnie ujawnili kwotę

Kolejny plebiscyt Złotej Piłki zostanie rozstrzygnięty w październiku. To właśnie wtedy zostanie wręczona nagroda. Przy ocenianiu zawodników będzie brany pod uwagę okres od października 2021 do lipca 2022 roku.