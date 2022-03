Reprezentant Polski ma nowy klub. Jest oficjalne potwierdzenie

Kamil Jóźwiak przeniósł się do Derby County we wrześniu 2020 roku za 4,3 miliona euro. Od tamtej pory kariera młodego pomocnika nabrała rozpędu, choć ciężko stwierdzić, że stał się ważną postacią nowej drużyny. Jak do tej pory 23-latek rozegrał na angielskich boiskach 61 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył cztery asysty. W międzyczasie stał się jednak jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Polski.

Kamil Jóźwiak ma nowy klub. Dołączy do Świderskiego i Sobocińskiego

Ostatnie miesiące nie były jednak zbyt dobre dla Kamila Jóźwiaka. Reprezentant Polski coraz rzadziej pojawiał się na boisku, a na dodatek niedawno przydarzyła mu się kontuzja stawu skokowego. O możliwym transferze zaczęto już spekulować podczas zimowego okienka transferowego i od samego początku była mowa o Charlotte FC. Przenosiny Polaka miała jednak pokrzyżować właśnie kontuzja.

W piątek okazało się jednak, że transfer wcale nie upadł, a wręcz przeciwnie. Kamil Jóźwiak został bowiem oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Charlotte FC. 24-latek podpisał kontrakt do 2025 roku z możliwością przedłużenia go o kolejny rok. Dołączy tym samym do dwóch innych Polaków, którzy grają w tym klubie - Karola Świderskiego i Jana Sobocińskiego.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że podpisaliśmy kontrakt z Kamilem. To utalentowany, techniczny skrzydłowy, który może grać po obu stronach boiska i który rozgrywał już ważne mecze dla jednej z najlepszych reprezentacji na świecie - powiedział dyrektor sportowy Charlotte FC Zoran Krneta.

Charlotte FC rozgrywa właśnie swój pierwszy sezon w Major League Soccer. Nowa drużyna Jóźwiaka w pierwszych dwóch kolejkach ligowych poniosła jednak dwie porażki i wciąż czeka na historyczne punkty.