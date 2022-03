Rosjanie zbombardowali wyjątkowe dla Szewczenki miejsce. "Całkowicie zniszczone"

Andrij Szewczenko udzielił wywiadu w stacji Sky Sports, w którym opowiedział o aktualnej sytuacji w jego ojczyźnie. 45-latek wyznał, że jego matka i siostra wciąż znajdują się w obleganym przez rosyjskie wojska Kijowie i od dwóch tygodni znajdują się w niebezpieczeństwie w postaci ciągłego bombardowania.

Rodzina Szewczenki przyjęła dwie inne rodziny

Pomimo niedostatku żywności i wody w mieście, ukraiński trener powiedział, że jego rodzina jest zdrowa i zdeterminowana, aby pozostać w swoim domu. Co więcej, bliscy Szewczenki udzielili schronienia w swoim domu w Kijowie dwóm innym rodzinom, które musiały uciec z oddalonego o 25 kilometrów od stolicy miasta Bucza.

- Od dłuższego czasu w Kijowie jest wiele ataków. Moja mama i siostra przyjęły do siebie kilka osób, które znajdowały się w strasznych warunkach. W Buczy nie ma jedzenia, nie ma też prądu. Są to przyjaciele mojej siostry, a przez pięć poprzednich dni mieszkali w piwnicy - opowiedział były piłkarz.

Szewczenko dobrze znał zbombardowane miejsca

Szewczenko opowiedział następnie, jaki los spotkał mieszkańców miasta Bucza. - W tym rejonie były straszne bombardowania. Bucza, a także pobliskie Irpin i Hostomel - bardzo dobrze znam te miejsca. Całkowicie zostały zniszczone. Nie ma tam już żadnych budynków. Będąc młodym chłopcem często trenowałem w Buczy. To okropne - mówił Szewczenko.

Były napastnik Chelsea i zdobywca Złotej Piłki powiedział także, że próbował zachęcić swoich bliskich do podjęcia próby opuszczenia Kijowa. Teraz jest to niemożliwe. - Korytarze humanitarne zostały zaatakowane przez rosyjskich żołnierzy. Gdyby moja matka i siostra próbowały uciec, myślę, że byłoby to dla nich bardziej niebezpieczne - zakończył.