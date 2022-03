France Football ogłasza zasady przyznawania Złotej Piłki. Rewolucyjna zmiana

Plebiscyt Złotej Piłki organizowany przez "France Football" co roku wzbudza wiele emocji zarówno wśród ekspertów, jak i kibiców. Nie inaczej było w zeszłym roku, kiedy nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie odebrał Leo Messi. Wielu obserwatorów było oburzonych tym werdyktem i uznało, że okradziony z nagrody był Robert Lewandowski. Dodajmy, że Polak powinien wygrać statuetkę za 2020 rok (co stwierdził sam Messi), ale wtedy France Football postanowiło odwołać plebiscyt przez pandemię koronawirusa.

Nowe zasady w plebiscycie Złotej Piłki. Koniec z absurdalnymi głosami?

Być może szefostwo magazynu miało dość ciągłej krytyki i ogłosiło nowe zasady w swoim plebiscycie. Jak poinformowano, zmianie ulegnie regulamin konkursu. I będą to zmiany znaczące. Przede wszystkim w kolejnej edycji plebiscytu nagrodzony zostanie gracz, który osiągnął najlepsze rezultaty nie w roku kalendarzowym, ale w jednym sezonie. Mowa o okresie od sierpnia do lipca następnego roku. Co to oznacza? Że przy najbliższym głosowaniu nie będą brane pod uwagę mistrzostwa świata w Katarze, które odbędą się dopiero pod koniec 2022 roku. To akurat może być dobra wiadomość dla Lewandowskiego, który ma małe szanse na sukces na mundialu z reprezentacją Polski (nie wspominając o tym, że nie wiadomo jeszcze, czy Polska na mundial w ogóle pojedzie).

Zmienić mają się też kryteria wyboru. Od teraz większy nacisk będzie się kładło na indywidualne wyniki piłkarzy, a mniej na osiągnięcia zespołowe i kwestie związane z fair play. Zniknąć ma kryterium dotychczasowej kariery gracza, co ma zwiększyć konkurencję.

Zmiany dotkną również jury. Do tej pory głosowało 170 dziennikarzy, każdy z innego kraju. To grono ma być uszczuplone do 100 dziennikarzy głosujących na najlepszego piłkarza i 50 wybierających najlepszą piłkarkę. Którzy to będą dziennikarze? Pochodzący odpowiednio z najlepszej setki i pięćdziesiątki rankingu FIFA. Natomiast lista nominowanych ma być tworzona nie tylko przez dziennikarzy "France Football" i "L'Equipe", ale też przez Didiera Drogbę (ambasadora Złotej Piłki), a także "głosującego, który w poprzednim roku wykazał się największą wnikliwością".

W zeszłym roku Złotą Piłkę zdobył Leo Messi, który o 33 punkty wyprzedził Roberta Lewandowskiego. Chociaż mnóstwo było głosów, że to napastnik Bayernu zasłużył na tę nagrodę, to było to najwyższe miejsce Polaka w historii tego plebiscytu. Wcześniej trzecie miejsca zajmowali Kazimierz Deyna (1974) i Zbigniew Boniek (1982).

Rekordzistą pod względem zdobytych statuetek jest właśnie Argentyńczyk. Messi ma w swojej kolekcji siedem nagród. Pięć Złotych Piłek zdobył Cristiano Ronaldo.

