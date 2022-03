Robert Lewandowski i długo, długo nic. Niewiarygodne zestawienie

To był wielki dzień Roberta Lewandowskiego! Polak skompletował hat-tricka w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Red Bullem Salzburg (7:1). Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że napastnik Bayernu Monachium potrzebował do tego tylko... 11 minut. Najpierw wykorzystał dwa rzuty karne podyktowane w bardzo krótkim odstępie, a następnie nieco szczęśliwie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem przeciwników.

Robert Lewandowski miażdży konkurencję. Najlepszy w Europie

Dzięki trafieniom w spotkaniu z Salzburgiem Lewandowski wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Polak ma w tej chwili na swoim koncie 12 bramek w tych rozgrywkach i o jedno trafienie wyprzedza dotychczasowego lidera - Sebastiana Hallera z Ajaksu Amsterdam.

W dodatku napastnik Bayernu Monachium umocnił się na trzecim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów w historii. Polak ma już na swoim koncie 85 trafień w tych rozgrywkach i wyprzedzają go tylko daj giganci światowego futbolu - Cristiano Ronaldo (140) i Lionel Messi (125). Do nich jednak napastnikowi Bayernu już raczej nie uda się doskoczyć.

Jednak nie tylko wyniki Lewandowskiego w Lidze Mistrzów robią wrażenie. Polak w tym sezonie znów jest najlepszym strzelcem w Europie i ma gigantyczną przewagę nad swoimi konkurentami. Napastnik Bayernu zdobył już w tym sezonie 42 bramki w 35 spotkaniach Bundesligi, Ligi Mistrzów, Pucharu Niemiec i Superpucharu Niemiec. Tym samym drugiego w tym zestawieniu Karima Benzemę, który wczoraj również popisał się hat-trickiem, wyprzedza aż o... 12 trafień. Natomiast tuż za Francuzem znajduje się Mohamed Salah, który zdobył jak do tej pory 27 bramek.

Kolejną szansę na powiększenie swojego dorobku bramkowego Robert Lewandowski będzie miał już w sobotę. Bayern Monachium zmierzy się wtedy na wyjeździe z Hoffenheim w spotkaniu 26. kolejki Bundesligi.