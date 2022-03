Z kim zagramy 24 marca? Rzecznik PZPN: "Nie ma ostatecznej decyzji"

Pierwsze decyzje ws. rosyjskich sportowców po inwazji Rosji na Ukrainę zostały już podjęte. FIFA i UEFA zawiesiły rosyjskie kluby i reprezentację, FIVB pozbawiła Rosję prawa do organizacji tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy, a Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski nie odpuścił rosyjskich paraolimpijczyków do igrzysk w Pekinie.

Dla Polaków najważniejsza była jednak decyzja FIFA. Reprezentacja Polski za wszelką cenę nie chciała grać z Rosją w barażach o awans na mistrzostwa świata w Katarze, długo jednak nie było wiadomo: co dalej? Federacja długo zwlekała z decyzją, czy Polska dostanie walkowera, czy może zmierzy się z innym rywalem. Ostatecznie we wtorek podjęto decyzję o walkowerze i awansie polskiej kadry do finału baraży.

Spotkanie barażowe z reprezentacją Rosji miało się planowo odbyć 24 marca na stadionie Dynama w Moskwie. Wiadomo już jednak, że się nie odbędzie, więc PZPN podjął starania, aby tego dnia zorganizować mecz towarzyski z inną drużyną. Oczywistym kandydatem stała się od razu reprezentacja Szkocji, która jest w podobnej sytuacji do nas. Różnica jest jednak taka, że mecz Szkotów z Ukrainą z oczywistych względów został przełożony na czerwiec.

W środę pojawiały się już informacje, że PZPN osiągnął porozumienie ze szkocką federacją i spotkanie towarzyskie odbędzie się 24 marca w Glasgow. W czwartek jednak rzecznik PZPN zdementował te doniesienia i przekazał, że to jeszcze nic pewnego. - Prowadzimy rozmowy z tamtejszą federacją. Na razie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Po ustaleniu wszystkich kwestii poinformujemy o tym publicznie - powiedział Jakub Kwiatkowski.

Natomiast wiadomo już, że zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek 21 marca. Nasi kadrowicze najprawdopodobniej spotkają się gdzieś na Śląsku, aby być blisko Chorzowa. To właśnie tam, na Stadionie Śląskim 29 marca Polska zagra w finale baraży ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy.