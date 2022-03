Kamery uchwyciły niezwykły moment. Rozczarowany Mbappe nagle zmienił wyraz twarzy

Do 60. minuty środowego rewanżu na Santiago Bernabeu sporo wskazywało na to, że PSG nie da sobie wyrwać zwycięstwa i zamelduje się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Później jednak do słowa doszedł Karim Benzema, który ustrzelił hat-tricka, co w połączeniu ze znakomitą postawą drużyny "Królewskich" pozwoliło im pokonać paryżan 3:1 i awansować do kolejnej rundy.

Mbappe w świetle reflektorów

Kylian Mbappe przez 150 minut dwumeczu pomiędzy PSG i Realem Madryt był bohaterem tego starcia. Przy okazji rewanżowego starcia kamery telewizyjne śledziły go zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu spotkania. Wszystko za sprawą wątku dotyczącego jego niemal pewnych przenosin na Santiago Bernabeu.

Przyjaźń łącząca Mbappe z Karimem Benzemą jest powszechnie znana. Po końcowym gwizdku środowego meczu napastnik Realu Madryt czekał na 23-latka, aby porozmawiać o tym, co się wydarzyło, a także o przyszłości. Obaj odbyli około 15-minutową rozmowę w jednym z pokoi przylegających do szatni "Królewskich" na Santiago Bernabeu. Obecna była również matka Mbappe, która wraz z jego prawnikiem oglądała mecz z wysokości trybun.

Sympatyczne gesty Mbappe wobec pozostałych piłkarzy Realu

Kamery telewizyjne uchwyciły jedynie moment, w którym Mbappe napotkał Benzemę przed szatnią. Na twarzy gwiazdora PSG widać było rozczarowanie, ale po chwili również oznaki radości z możliwości odbycia spokojnej, prywatnej rozmowy z przyjacielem - informuje dziennika "Marca".

Tuż po wyjściu z "tajemniczego" pokoju Mbappe wykazał się serdecznością wobec pracowników i pozostałych piłkarzy Realu Madryt. Media spekulują, że w ciągu 15-minutowej rozmowy 23-latek mógł się dowiedzieć nieco więcej o tym, jak wygląda rzeczywistość w ekipie "Królewskich" i co niechybnie może go czekać w stolicy Hiszpanii.