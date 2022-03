Przejmująca relacja z Ukrainy brazylijskiego piłkarza. "Pomyślałem, że to koniec"

Trwa wojna w Ukrainie. Rosyjskie wojska już 14. dzień ostrzeliwują m.in. cele cywilne na terenie Ukrainy. W całym kraju toczą się ciężkie walki. Z Ukrainy uciekają setki tysięcy ludzi, którzy szukają schronienia m.in. w Polsce, Rumunii czy Mołdawii. Ewakuowani są również sportowcy, którzy nie są Ukraińcami. Wśród nich był chociażby reprezentant Polski, Tomasz Kędziora.

REKLAMA

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę >>

Zobacz wideo Tak wyglądała ewakuacja Kędziory z Kijowa. Błyskawiczna reakcja

Do nich to nie dociera. Rosjanie oglądają TV i nie wierzą nawet własnemu synowi

Brazylijski piłkarz uratował siebie i 52-letnią kobietę. "Nigdy nie sądziłem, że przejdę przez coś takiego"

Z kraju ogarniętego wojną uciekają również inni piłkarze. Kilka dni temu głośno było o brazylijskich zawodnikach, którzy utknęli w Ukrainie ze swoimi rodzinami. W mediach społecznościowych i rozmowach z dziennikarzami prosili o jakąkolwiek pomoc. Ostatecznie udało się ich ewakuować.

Z Ukrainy wyjechał również 27-letni Lucas Rangel. On również jest Brazylijczykiem i zawodnikiem Worskłej Połtawy. Jego historię przedstawiło BBC. Późną nocą 24 lutego, czyli w pierwszy dzień rosyjskiej agresji, Rangel postanowił wsiąść w samochód i wyjechać z Ukrainy. Jechał w kierunku granicy z Polską.

Na początku podróży otrzymał jednak wiadomość od jednego ze swoich znajomych. Podał on dalej ogłoszenie, które napisał popularny brazylijski influencer, Anderson Dias. Po pierwsze – poinformował, że pomoże brazylijskim piłkarzom, którzy będą chcieli się ewakuować. Ma bowiem prywatny samolot, który może pomieścić 14 osób. Oferował jednak 13 miejsc, bo jedno było zarezerwowane dla matki jego dziewczyny - Tetiany Suchoparowej. Dias szukał jednak osoby, która przywiezie kobietę do Polski, gdzie czekał samolot.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

- Gdy tylko napisałem ten post, otrzymałem wiele wiadomości, ale większość z nich nie była zbyt pomocna, ponieważ pochodziła od ludzi, którzy nie byli w pobliżu Krzemieńczuka, gdzie mieszkała moja teściowa. Ale wtedy ktoś wspomniał mi o Lucasie i podał mi jego numer. Porozmawialiśmy krótko i zgodził się od razu pomóc. On jest prawdziwym bohaterem tej historii – powiedział Dias.

Słynny trener uciekł z Ukrainy. Przejmująca relacja. "Ludzie szukali paliwa i jedzenia"

Rangel na całe szczęście był w pobliżu. Pojechał po 52-latkę i niedługo później oboje ruszyli samochodem w stronę Krakowa. – Tak trzeba było postąpić. Ani przez sekundę w to nie wątpiłem. Założyliśmy grupę na WhatsApp i pozostaliśmy w kontakcie z Diasem do końca. Cały czas wysyłałem zdjęcia i naszą lokalizację – mówi Rangel.

Czołgi, myśliwce i mróz. Cztery dni z Ukrainy do Krakowa. "Prawie nie mieliśmy jedzenia"

Podróż była ciężka i wyjątkowo stresująca. Do granicy mieli dojechać w 13 godzin. Dojechali w 30. Po drodze mijali ukraińskie wojsko, które zmierzało w stronę Kijowa. Cały czas obawiali się o swoje życie. Bali się, że zakończy je jakiś rosyjski pocisk. Nie było mowy o relaksie.

- Jak możesz to zrobić, gdy masz czołg w lusterku wstecznym? Nigdy nie sądziłem, że przejdę przez coś takiego. Oglądamy te filmy wojenne i czasami płaczemy na nich, ale bycie w jednym z nich jest zupełnie inne. To jest tak intensywne, że nie możesz sobie nawet pozwolić na płacz. Czułem się, jakbyśmy byli w horrorze i to jeszcze z zawiązanymi oczami, ponieważ nigdy nie wiadomo, co będzie dalej – opowiadał Brazylijczyk. Dodał też, że nad głowami przelatywały im rosyjskie samoloty. - To był ogłuszający dźwięk, coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałem. Lecieli naprawdę nisko, więc po prostu pomyślałem, "to koniec, oni nas zaatakują".

Piłkarz i kobieta nie dojechali do polskiej granicy. 25 kilometrów wcześniej musieli zostawić samochód i pokonać resztę trasy pieszo. Pogoda była katastrofalna: minus 11 stopni. Po pięciu godzinach dotarli do granicy, ale nie mogli przekroczyć jej od razu. Pierwszej nocy byli zdesperowani. Skończyło się drewno, przez co nie mogli się ogrzać.

Ukraina chce wymazać swoją legendę z historii. "Wszystko zostanie zapomniane"

- Poza tym prawie nie mieliśmy jedzenia. Musiałem dać swoje Tetianie, ponieważ potrzebowała go bardziej niż ja – wyjaśnił Rangel. - Nie spaliśmy przez trzy dni i czuliśmy się naprawdę zmęczeni, więc w pewnym momencie postanowiliśmy poszukać autokaru, który nas wpuści.

Ostatecznie znaleźli pojazd, do którego mogli wejść, aczkolwiek kierowca zażądał opłaty w wysokości 1000 dolarów. Rangel zapłacił i tę noc spędzili we względnym spokoju. Ostatecznie wszyscy mieli dotrzeć do Polski wczesnym rankiem 28 lutego i spotkać się ponownie następnego dnia w Krakowie. Stamtąd udali się na lotnisko w Katowicach, gdzie w końcu wsiedli do obiecanego przez Diasa prywatnego odrzutowca.

Lucas Rangel trafił do Worskłej Połtawy w sierpniu 2021 roku. Rozegrał dla tego zespołu 13 spotkań. Strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z tym klubem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Wcześniej grał w Finlandii, Turcji, Austrii, Albanii i oczywiście w Brazylii.