Cristiano Ronaldo Junior pójdzie w ślady ojca? To prawdziwy hit [WIDEO]

Kibice na całym świecie doskonale znają sposób celebracji każdej bramki przez Cristiano Ronaldo - bieg w stronę chorągiewki, wyskok i wylądowanie w rozkroku. Jego syn postanowił podjąć wyzwanie jednego z internetowych twórców i po oddaniu ładnego strzału zdjął koszulkę, powielając tym samym popularną w sieci serię filmików.

Cristiano Ronaldo wskazuje, jakie jego syn popełnia błędy

Przeprowadzka Cristiano Ronaldo przed rozpoczęciem obecnego sezonu sprawiła, że jego 10-letni syn dołączył do akademii "Czerwonych Diabłów". Po sfinalizowaniu jego dołączenia do juniorskiego zespołu, Georgina Rodriguez zamieściła na Instagramie zdjęcie Cristiano Juniora, trzymającego koszulkę Manchesteru United z nazwiskiem swojego ojca.

Podczas ceremonii Global Soccer Awards Cristiano Ronaldo wypowiedział się na temat przyszłości swojego syna i powiedział, że będzie musiał przyjąć zdrowsze nawyki. - Zobaczymy, czy zostanie świetnym piłkarzem. Czasami pije coca-colę i je chipsy, a wie, że tego nie lubię. Niekiedy mówię mu, żeby zanurzył się w zimnej wodzie, żeby zregenerował się po bieganiu. Odpowiada: Tato, tam jest zimno. To normalne, ma dopiero 10 lat - mówił.

Cristiano Junior popisuje się umiejętnościami

Dołączenie do akademii "Czerwonych Diabłów" może być jedną z najpoważniejszych dróg, dzięki którym 10-latek pójdzie w ślady ojca i zostanie zawodowym piłkarzem. Jeśli chodzi o jego umiejętności, nikt nie powinien mieć co do nich żadnych obaw, przynajmniej sądząc po zamieszczonych w sieci nagraniach z jego umiejętnościami.

Filmik przedstawia 10-latka, który na małym boisku treningowym popisał się najpierw dobrą kontrolą nad piłką, a potem celnym strzałem. Choć po jednym nagraniu trudno spekulować, czy Junior osiągnie poziom swojego ojca, jest to z pewnością jeden dowodów na to, że Cristiano Ronaldo zaszczepił w nim miłość do piłki nożnej.