Zinczenko wrzucił zdjęcie Lewandowskiego. "FIFA, brawo. A rosyjski okręcie wojenny, idź w c**j"

FIFA nie mogła podjąć innej decyzji. Światowa federacja piłkarska postanowiła wykluczyć Rosję z marcowych baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze, przez co Polska od razu zagra w finale ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. O ile ta druga kadra spokojnie podeszła do decyzji FIFA, to o tyle Szwedzi nie są zadowoleni. - Szwedzi uważają, że rywalizacja jest nie do końca sprawiedliwa i sportowo równa, ale w pełni akceptują sytuację. Wielu kibiców już tak bardzo ma dosyć, że opowiada się za całkowitym bojkotem mundialu - mówi w rozmowie ze Sport.pl Piotr Piotrowicz związany ze szwedzkim futbolem.

Ołeksandr Zinczenko komentuje decyzję FIFA. "Brawo"

Ołeksandr Zinczenko nie przeszedł obojętnie wobec decyzji FIFA o wykluczeniu Rosji z marcowych baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze. Zawodnik Manchesteru City umieścił zdjęcie z Robertem Lewandowskim i przy okazji skierował się do Rosjan. "FIFA, brawo. A rosyjski okręcie wojenny, idź w c**j" - napisał Zinczenko na Instagramie. To nie jedyna reakcja obrońcy w mediach społecznościowych w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę. "Mam nadzieję, że zdechniesz najgorszą śmiercią" - napisał Ukrainiec, umieszczając zdjęcie Władimira Putina.

Ołeksandr Zinczenko ujawnił w rozmowie z BBC, że gdyby nie rodzina, to walczyłby teraz o wolność w Ukrainie. - Gdyby nie moja córka, moja rodzina, to byłbym tam teraz. Taki się urodziłem. Znam ludzi z mojego kraju, ich mentalność. Wszyscy myślą tak samo. To jest prawdziwa wojna. To, co robi Rosja, jest nie do przyjęcia. Trzeba to zatrzymać - powiedział piłkarz Manchesteru City. Kilku sportowców z Ukrainy walczy o swój kraj. Niestety Witalij Sapyło, młody ukraiński piłkarz i biathlonista zginął podczas pełnienia służby.

Reprezentacja Ukrainy będzie walczyć o awans na mistrzostwa świata ze Szkocją. FIFA ogłosiła, że półfinał baraży odbędzie się w czerwcu ze względu na wojnę w Ukrainie. W drugiej parze rywalizuje Walia z Austrią, ale ich mecz odbędzie się w marcu, zgodnie z pierwotnymi założeniami.