Pół roku temu atakował Real Madryt, teraz broni Ukrainy. "Żona prosiła bym został"

W tamten czwartek był w Portugalii, gdzie wieczorem miał zagrać z SC Bragą rewanż w Lidze Europy. O 4:30 zadzwonił telefon. Syn powiedział, że zaczęła się wojna, a Jurij Wernydub nie zmrużył już oka. Myśli uciekały na Wschód - do żony, dzieci i wnuków. Gdy sędzia gwizdnął po raz pierwszy, ukraiński trener wiedział już, że na jakiś czas będzie to jego ostatni mecz.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

- Urodziłem się w Ukrainie i jestem dumny z obrońców mojego kraju. Jeśli zajdzie potrzeba, naród może na mnie liczyć - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej. Jego Sheriff odpadł z Ligi Europy po serii rzutów karnych, a on zaraz po powrocie z Portugalii, wyjechał do Ukrainy. Następny wieczór spędził z żoną w Zaporożu. Noc wypełniły rozmowy. Żona naciskała, by nie szedł walczyć. Prosiła, żeby skorzystał z propozycji władz klubu i przeprowadził całą rodzinę do Naddniestrza. Ale Wernydub jest stanowczy. Sam podkreśla, że bardzo rzadko zmienia zdanie. Następnego dnia rano stał więc w kolejce, by wstąpić do wojsk obrony terytorialnej. Kilka dni później jego zdjęcie z karabinem obiegło Internet.

Kibice bez trudu rozpoznali trenera, który jeszcze kilka miesięcy temu - pod koniec września - wygrał 2:1 z Realem w Madrycie i w niezwykle trudnej grupie Ligi Mistrzów zdobył 7 punktów, co dało Sheriffowi trzecie miejsce - za Realem i Interem, ale przed Szachtarem Donieck. Już wtedy wielu nazwało go bohaterem. Ale dopiero teraz to miano wykracza daleko poza piłkarskie boisko. Wernydub mógł bowiem, podobnie jak bracia Kliczko, z daleka przyglądać się tej wojnie. Ale nie chciał być bezpieczny. Wolał walczyć. W klubie zapowiedział, by nie wyglądali go przed zakończeniem wojny.

Polska już znalazła rywala w miejsce Rosji. Decyzja FIFA mogła być jeszcze lepsza

Trener Sheriffa Tyraspol poszedł na wojnę. "Mam 56 lat. Kogo mam się bać?"

- Gdy wracałem do Ukrainy, wiedziałem tłumy jadące w przeciwną stronę - do Mołdawii. Tyle osób, w tak trudnym czasie… Zastanawiałem się, kto będzie bronił tego kraju. Mam 56 lat. Kogo mam się bać? Swoje już przeżyłem. Martwię się jedynie o dzieci, wnuki, żonę i resztę rodziny. Starszy syn nie chciał ze mną walczyć. Uparł się, że zostanie w domu, bo ma dwójkę dzieci. Ale jestem przekonany, że jeśli będzie taka potrzeba, to dołączy. Z kolei młodszy syn nie może walczyć ze względu na stan zdrowia. Mnie też żona prosiła, bym został. Ale wie, jakim jestem człowiekiem. Jest ze mną mój siostrzeniec. Walczymy razem. Jesteśmy zjednoczeni i bardzo zmotywowani - zapewniał Wernydub w rozmowie z mołdawskimi mediami.

- W młodości byłem w wojsku, w jednostce dla sportowców. Było obowiązkowe przez dwa lata. Pamiętam, że pierwsze dwa miesiące to była teoria, dopiero później dostaliśmy do ręki broń. To było wiele lat temu, ale wiem, jak się posługiwać karabinem. W każdej chwili jestem gotowy, by go użyć. Pójdę wszędzie tam, gdzie będzie kazał mi dowódca - deklarował kilkanaście dni temu.

Wernydub wie, że nie jest anonimowym żołnierzem, jakich wielu. Jego głos jest donioślejszy z racji piłkarskiej sławy. Wykorzystuje to, by w wywiadach dodać rodakom otuchy. Na początku wojny ostro wypowiedział się o Władimirze Putinie. - Nigdy nie zostanie cesarzem całego świata, choć bardzo by tego chciał. Jest kopią Adolfa Hitlera. Są do siebie podobni. Całą rosyjska machina propagandowa przypomina tę goebbelsowską. Ale nawet on nie mógł pozwolić sobie na to, co obecnie pokazuje rosyjska telewizja. Pewnie przewraca się w grobie, widząc, co wyprawiają wszyscy ci dziennikarze siedzący w kieszeni Putina. Po prostu brak mi słów. Putin to bestia, dziwak i wampir w jednym. Jak można atakować bezbronnych cywilów? Mają rację ci, którzy krzyczą: "Putin, wypi**dalaj!".

Jednoznaczna deklaracja Michniewicza ws. meczu towarzyskiego

Jurij Wernydub płakał, gdy żegnał się z piłkarzem. Wystarczyło pół roku

Na froncie - jak i w życiu - na pewno nie zabraknie mu cierpliwości. Wernydub grał w radzieckich klubach i wschodnioniemieckim Chemnitzer FC, ale piłkarzem był przeciętnym i na pierwsze trofeum czekał aż 15 lat. Jako trener - podobnie. Pracując w Metałurhu Zaporoże i Zorii Ługańsk długo nie miał szans na zdobycie jakiegokolwiek pucharu. Dopiero w 2014 r., po ataku Rosji w Donbasie i aneksji Krymu, w ukraińskim futbolu zmienił się układ sił i Zoria zamiast bronić się przed spadkiem, zaczęła walczyć o grę w europejskich pucharach, a bardzo dobra praca Wernyduba wzbudziła uznanie za granicą. W 2019 r., po siedmiu latach pracy z Zorią, przeszedł do białoruskiego Szachciora Soligorsk i już w pierwszym sezonie odebrał mistrzostwo BATE Borysów. Ale nie po drodze było mu z władzami klubu, więc już rok później odszedł do Sheriffa Tyraspol. Tak zaczął się najlepszy okres w jego karierze - z mistrzostwem Mołdawii, historycznym awansem do Ligi Mistrzów i dobrą grą w meczach z najlepszymi zespołami na świecie.

Wernydub na boisku nie uznaje kompromisów, a kluczem do sukcesów jego zespołów jest dobra organizacja gry, dzięki której każdy piłkarzy wie, gdzie powinien stać i co robić. Trochę miejsca na improwizację się znajdzie, ale na połowie przeciwnika. Na własnej to niepotrzebne ryzyko. Zdaniem ukraińskiego trenera w futbolu nie ma nic gorszego od goli traconych po własnych błędach. Dobrą defensywą można za to wiele ugrać. Dość powiedzieć, że Sheriff przeszedł w tym sezonie przez eliminacje Ligi Mistrzów tracąc zaledwie dwa gole w ośmiu spotkaniach.

Ale poza boiskiem Wernydub nie jest tak zasadniczy i nieustępliwy. Wielu przyszywa mu łatkę zimnego trenera ze wschodu, który krzykiem buduje autorytet. Tymczasem on jest jak kameleon i dostosowuje się do każdego piłkarza. Szybko wyczuwa, z kim ma do czynienia i czy bardziej przyda mu się kij, czy marchewka. Do Rusłana Malinowskiego, gwiazdy Atalanty, którego swego czasu odrzucił Szachtar, dotarł godzinami rozmów i ojcowskimi radami. Malinowskiego trzeba było przypilnować chociażby w kwestii diety. W Szachtarze nie chcieli tego robić, ale Wernydub się poświęcił, byle wydobyć talent Rusłana.

Jasurbek Jakszibojew, Uzbek, który w poprzednim sezonie odbił się od Legii Warszawa, jesienią strzelił gola na Santiago Bernabeu w Madrycie. Skąd taki przeskok? On sam mówi, że duża w tym zasługa Wernyduba, który emanuje spokojem. Groźna mina trenera Sheriffa, z którą zwykł oglądać mecze przy linii, nijak się ma do łez, które wylewał, gdy z jego zespołu odchodził Luvannor. Z Brazylijczykiem pracował tylko pół roku, ale tyle wystarczyło, by zbudowali silną więź. Na co dzień jednak Wernydub kontroluje emocje. Gole swojego zespołu - strzelane i tracone - przyjmuje na chłodno. Nawet te z Realem Madryt. Tylko raz w życiu, gdy wygrywał 3:0 z Dinamem Zagrzeb i był już kroczek od awansu do Ligi Mistrzów, zdarzyło mu się podskakiwać przy ławce rezerwowych. - Zachowywałem się jak klaun - zrecenzował później swój występ.

Szwedzi wściekli na decyzję FIFA? Wskazują przewagę Polaków

"Teraz najważniejsza jest Ukraina, ale wrócę do trenowania i będę zdobywał trofea"

O dobrych relacjach z piłkarzami i innymi trenerami świadczy też zdanie, które Wernydub wypowiedział już na froncie, w rozmowie z BBC. - Wciąż do mnie dzwonią, dodają otuchy i wspierają. Ale nie zawsze mogę odebrać, bo walki są już blisko. Gdy robi się spokojnie, staram się oddzwonić. Teraz jestem jednak częścią armii. To zobowiązuje. Wiem oczywiście, kiedy gra moja drużyna, ale priorytety są inne. Nie mam wątpliwości, że Ukraina wygra tę wojnę. Nie potrafię wyobrazić sobie innego scenariusza. Pokój będzie tylko wtedy, jeśli wygramy - mówi.

- Teraz najważniejsza jest Ukraina, ale piłka nożna wciąż jest moim życiem. Mam nadzieję, że wojna nie potrwa długo i wkrótce wrócę do drużyny. Myśl o tym, że znów siadam na ławce i prowadzę mecz mnie motywuje. Jestem pewien, że wrócę do trenowania i będę zdobywał trofea - deklaruje Wernydub. Pytanie tylko z jakim zespołem będzie je zdobywał. Sheriff gra w mołdawskiej lidze i reprezentuje ją w europejskich pucharach, ale leży w Naddniestrzu, nieuznawanym separatystycznym państwie, będącym pod silnym wpływem Rosji. Ale nad tym Wernydub zastanowi się, gdy już odda karabin.