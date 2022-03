Jednoznaczna deklaracja Michniewicza ws. meczu towarzyskiego

Pierwsze decyzje ws. rosyjskich sportowców po inwazji Rosji na Ukrainę zostały już podjęte. FIFA i UEFA zawiesiły rosyjskie kluby i reprezentację, FIVB pozbawiła Rosję prawa do organizacji tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy, a Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski nie odpuścił rosyjskich paraolimpijczyków do igrzysk w Pekinie.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

Dla Polaków najważniejsza była jednak decyzja FIFA. Reprezentacja Polski za wszelką cenę nie chciała grać z Rosją w barażach o awans na mistrzostwa świata w Katarze, długo jednak nie było wiadomo: co dalej? Federacja długo zwlekała z decyzją, czy Polska dostanie walkowera, czy może zmierzy się z innym rywalem. Ostatecznie we wtorek podjęto decyzję o walkowerze i awansie polskiej kadry do finału baraży. W nim zagramy ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy.

Polska już znalazła rywala w miejsce Rosji. Decyzja FIFA mogła być jeszcze lepsza

Michniewicz reaguje na decyzję FIFA. "Byliśmy zawieszeni w próżni"

Wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na ostateczną decyzję FIFA, szczególnie że im dłużej to trwało pojawiały się coraz bardziej absurdalne propozycje rozwiązania tego problemu. Jednak najbardziej na ruch ze strony federacji czekał Czesław Michniewicz, który sam przyznaje, że wolałby rozstrzygnąć walkę o finał baraży na boisku.

- Spodziewaliśmy się, że w końcu FIFA jakąś decyzję podejmie i niecierpliwie na nią czekaliśmy. Byliśmy przez sporo czasu zawieszeni w takiej próżni. Dobrze więc, że decyzja jest. Wolałbym wygrać z Rosją na boisku, ale to wyjątkowa sytuacja i wyjątkowe czasy, zatem i decyzja jest wyjątkowa - powiedział selekcjoner w rozmowie z portalem Interia.

Michniewicz przyznał także, że ma nadzieję na zorganizowanie przynajmniej jakiegoś meczu towarzyskiego w zamian za odwołanie spotkania z Rosją. - Nie uciekamy od grania i chcemy meczu 24 marca. Z kilku powodów. Chciałbym takiego przetarcia. Wiem, że możemy w takim meczu towarzyskim narazić się na kontuzje, ale one mogą się wydarzyć w każdym momencie. To nie argument. Ponadto nie chciałbym, aby ktoś nam wytykał, że mieliśmy jeden mecz mniej i przez to więcej czasu na wypoczynek - stwierdził selekcjoner

Lewandowski stanął przed kamerą i zapowiedział: Bedziemy mocniejsi

Problemem dla Michniewicza jest też to, że nie myślał zbyt wiele na temat Szwedów i Czechów, a skupiał się wyłącznie na Rosji. - Chciałem, byśmy byli przygotowani perfekcyjnie. Dlatego w ogóle nie zajmowałem się Szwedami i Czechami, ich zleciłem moim współpracownikom. Ja nie chciałem się rozkojarzyć myśleniem o tych rywalach i całą uwagę poświęciłem Rosji - przyznał 52-letni szkoleniowiec.

Spotkanie finałowe baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze odbędzie się 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.