Świat reaguje na wyczyn Lewandowskiego. Ależ tytuły, ależ zachwyty. "Złota Piłka"

To jeden z tych wieczorów, które Robert Lewandowski zapamięta do końca życia! Napastnik reprezentacji Polski przeszedł do historii Ligi Mistrzów z najwcześniej skompletowanym hat-trickiem, a jego zespół rozbił FC Salzburg 7:1 i pewnie awansował do ćwierćfinału.

"Lewandowski umieścił Bayern w ćwierćfinale Ligi Mistrzów"

Raz, dwa, trzy! To była połowa i 11 minut Roberta Lewandowskieg.! Kapitan reprezentacji Polski błyszczał w Monachium, dzięki czemu przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Lewandowski skompletował hat-trick w 23 minuty od rozpoczęcia meczu. Nikt nigdy nie zrobił tego wcześniej! Polak pobił rekord, który od 25 września 1996 roku dzierżył Marco Simone. Włoch, który grał dla Milanu, potrzebował 24 minut od początku spotkania na strzelenie trzech goli Rosenborgowi.

Niemiecki "Bild" skomentował: "Trzy gole w 10:22 minut: Lewandowski pokazuje szefom Bayernu". "Kicker" relacjonując mecz napisał: "Wöber podyktował dwa rzuty karne: hat-trick Lewandowskiego to dopiero początek gali bramkowej Bayernu do ćwierćfinału". W nagłówku "Sport1" czytamy: "Wściekła Gala Bayernu! Lewandowski nie do powstrzymania", a w "Spox" dziennikarze napisali: "7:1! Bayern rozbija Salzburg na kawałki". "Spiegel" przypisuje sukces głównie Polakowi: „Trzy gole w wygranym 7:1 Salzburgu: Lewandowski umieścił Bayern w ćwierćfinale Ligi Mistrzów".

Süddeutsche Zeitung oprócz fenomenalnego wyniku zauważa też, że gra Bawarczyków była "bezbłędną odpowiedzią na wszystkie pytania". Marc Hlusiak z niemieckiego Eurosportu przypomniał z kolei, że ostatnio pojawiały się pogłoski o rzekomym kryzysie Lewandowskiego. "Przed hat-trickiem Lewandowskiego we wtorkowy wieczór wciąż pojawiały się „obawy" o najlepszego obecnie napastnika świata, który zagrał dwa mecze z rzędu bez gola w Bundeslidze. Ostatni raz przeszedł taką „fazę suszy" zimą 2019 roku" - napisał dziennikarz w artykule. Szybko dodał, że statystyki w tym sezonie absolutnie zaprzeczają kryzysowi.

"28 goli w 25 meczach Bundesligi, dwanaście goli w ośmiu meczach Ligi Mistrzów, plus dwie bramki w Superpucharze na początku sezonu. Lewandowski ma już z 42 gole w 35 meczach o stawkę i jest na dobrej drodze do ustanawiania kolejnych rekordów" - podkreślił Hlusiak.

"Lewandowski prowadzi Bayern do ćwierćfinału i ponownie zdobywa „swoją" Złotą Piłkę".

„Robert Lewandowski zdobywa najszybszy hat-tricka Ligi Mistrzów w historii. Bayern grał jak wściekły przeciwko Salzburgowi" - pisze angielski "The Sun". "Walec parowy Bayernu miażdży „byki" Salzburga" - czytamy w austriackim "Kronen Zeitung". Dziennikarze "Heute" napisali: "Klęska 1:7! Salzburg upada w Monachium" a w "Der Standard" czytamy wprost o wstydzie: "„1:7! Wstyd w Monachium: lekcja Bawarii dla Salzburga".

Ciekawie zareagowały hiszpańskie media. "Marca" stwierdziła, że: "Lewandowski prowadzi Bayern do ćwierćfinału i ponownie zdobywa „swoją" Złotą Piłkę". O samodzielności kapitana reprezentacji Polski pisze też "AS": "Lewandowski radzi sobie sam! Polski napastnik strzelił hat-tricka w 11 minut, aby zapewnić sobie zwycięstwo nad Salzburgiem, które prowadzi Bayern do ćwierćfinału - i to jest przerażające". W "Mundo Deportivo" czytamy z kolei wprost: "Lewandowski niszczy salzburski sen!"