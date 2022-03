FIFA podjęła decyzję. Kiedy i gdzie reprezentacja Polski zagra w finale baraży?

Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła nieodwracalnie świat, który znamy. Haniebna decyzja Władimira Putina w bardzo szybkim tempie sprawiła, że Rosjanie zostali niemal wyizolowani z międzynarodowej społeczności, przede wszystkim tej zachodniej. Oprócz sankcji mających uderzyć w rosyjską gospodarkę zaczęto się domagać wyrzucenia Rosjan z międzynarodowej rywalizacji sportowej.

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

Pierwsze decyzje zostały już podjęte. FIFA i UEFA zawiesiły rosyjskie kluby i reprezentację, FIVB pozbawiła Rosję prawa do organizacji tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy, a Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski nie odpuścił rosyjskich paraolimpijczyków do igrzysk w Pekinie.

Dla Polaków najważniejsza była jednak decyzja FIFA. Oznaczała ona bowiem to, że reprezentacja Polski nie będzie mogła zagrać z Rosją w barażach o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Długo jednak nie było wiadomo, co będzie dalej. Federacja długo zwlekała z decyzją, czy Polska dostanie walkowera, czy może zmierzy się z innym rywalem. Ostatecznie we wtorek podjęto decyzję o walkowerze i awansie polskiej kadry do finału baraży.

W nim nasi kadrowicze zagrają 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy, który zostanie rozegrany 24 marca. To właśnie w starciu z jedną z tych drużyn rozstrzygniemy kwestię awansu na mistrzostwa świata w Katarze.

