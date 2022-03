Sensacyjny transfer Edena Hazarda? Już wpłynęła pierwsza oferta

Eden Hazard to jeden z największych niewypałów transferowych w historii Realu Madryt. Z przyjściem Belga na Santiago Bernabeu wiązano ogromne nadzieje. Miał on zastąpić odchodzącego do Juventusu Cristiano Ronaldo i nie ma co się dziwić, ponieważ był wtedy jednym z najlepszych zawodników na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała Hazarda i w Realu Madryt zupełnie sobie nie poradził. Od samego początku miał sporo problemów nie tylko z kontuzjami, ale nawet z utrzymaniem wagi. Kolejni trenerzy próbowali go jakoś wpasować do zespołu, ale nic z tego nie wychodziło. W związku z tym Belg od 2019 roku rozegrał w hiszpańskim klubie zaledwie 65 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zaliczył 10 asyst.

Legenda Bayernu mówi o przyszłości Lewandowskiego. "Najgorsza decyzja w historii klubu"

Newcastle próbuje skusić Hazarda. Real wolałby wypożyczenie

W tym sezonie sytuacja w ogóle się nie zmieniła i nowy trener Carlo Ancelotti również nie widzi dla Hazarda miejsca w składzie. W klubie przestano więc mieć już nadzieje, że z Belga uda się jeszcze coś wycisnąć i przestał być on częścią planu na przyszłość. W związku z tym władze Realu Madryt chętnie by się go pozbyły i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie w letnim okienku transferowym. Spore zainteresowanie 31-letnim zawodnikiem wykazuje bowiem Newcastle United.

Według najnowszych doniesień portalu DefensaCentral.com Anglicy mieli już nawet złożyć Realowi Madryt oficjalną ofertę za Hazarda. Nowi saudyjscy właściciele Newcastle United coraz śmielej poczynają sobie na rynku transferowym i są gotowi przeprowadzać wielkie transfery. Sam zawodnik również bardzo chętnie wróciłby do Premier League, gdzie przechodził najlepszy okres w karierze.

Tak drwią z Polaków. Rybus w FC Barcelonie i podstępny Krychowiak

Problemem mogą być jednak przedstawiciele Realu Madryt, którzy woleliby jednak nie sprzedawać Hazarda, a jedynie wysłać go na wypożyczenie. Zależy im bowiem przede wszystkim na odciążeniu budżetu z gigantycznej pensji Belga, która wynosi około 400 tysięcy euro tygodniowo. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze miałby zostać przeznaczone na jeszcze wyższą pensję dla Kyliana Mbappe, który prawdopodobnie przeniesie się na Santiago Bernabeu latem.