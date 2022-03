Kędziora wybierze Lecha Poznań? Piłkarz jest kuszony przez inne kluby

Rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła świat nie tylko Ukraińców, ale także ogromnej grupy obcokrajowców pracujących w tym kraju. Dotyczy to także sportowców występujących w ukraińskich klubach. Jednym z nich jest reprezentant Polski Tomasz Kędziora, który był jednym z kluczowych zawodników Dynama Kijów. 27-latek w pierwszych dniach wojny był uwięziony w atakowanej stolicy, ale ostatecznie udało mu się szczęśliwie dotrzeć do Polski.

Z oczywistych względów rozgrywki ligi ukraińskie zostały wstrzymane i nie wiadomo, kiedy ruszą ponownie. FIFA w poniedziałek umożliwiła więc piłkarzom tymczasowe "zawieszenie" kontraktów w ukraińskich klubach i podjęcie pracy u innych pracodawców. Wstępny plan zakłada jednak, że mieliby oni wrócić po zakończeniu sezonu.

Kędziora szuka nowego klubu. "Patrzymy na opcję krótkofalową"

Tomasz Kędziora i jego agenci poszukują więc nowego klubu, w którym reprezentant Polski mógłby się tymczasowo zatrudnić, ponieważ potrzebuje regularnej gry. Wiadomo już, że 27-latek rozpoczął treningi z drużyną Lecha Poznań, ale jak informuje jego agent, są także inne oferty, również zza granicy.

- Klaruje się, gdzie Tomek ostatecznie zagra. Są też inne opcje. Sytuacja jest bardzo specyficzna. Wielu piłkarzy stało się teraz dostępnych poza oknem transferowym, co zainteresowało wiele drużyn. Na pewno będziemy chcieli podjąć decyzję jak najszybciej. Tomek potrzebuje regularnej gry - podkreślił Tomasz Magdziarz w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- Patrzymy oczywiście na opcję krótkofalową, czyli do czerwca, ponieważ takie zasady gry dyktują nam przepisy. Co wydarzy się później, latem? Nikt tego nie wie. Nie są to oczywiście optymalne warunki jeżeli chodzi o przeprowadzenie transferu, ale robimy, co możemy - zakończył Magdziarz.

Pomimo problemów z grą Tomasz Kędziora został powołany przez Czesława Michniewicza na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Jednak nadal nie wiadomo kiedy i z kim nasi kadrowicze zagrają w barażu o awans na mistrzostwa świata w Katarze. FIFA nadal się waha i próbuje zrobić wszystko, żeby złagodzić swoje stanowisko wobec Rosji. W poniedziałek media informowały o skandalicznym pomyśle rozegrania meczu z Rosją w czerwcu.