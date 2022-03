Żenująca arogancja Rosjan. Mówią o poprawności politycznej i chcą odszkodowań

Choć przez pewien czas wydawało się, że decyzja w sprawie barażowego meczu została podjęta, wciąż wszystko może się zmienić. Rosyjska federacja złożyła odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie, w którym zaapelowała o cofnięcie zawieszenia wszystkich tamtejszych drużyn i reprezentacji.

Rosjanie zbulwersowani przepisami ws. zagranicznych piłkarzy

W międzyczasie wyjaśniła się kwestia przyszłości zagranicznych piłkarzy, którzy dotychczas reprezentowali barwy rosyjskich klubów. Wprowadzono nowe zasady, zgodnie z którymi mogą oni jednostronnie zawiesić umowę o pracę. Okres obowiązywania tego przepisu jest jednak ważny tylko do końca czerwca tego roku.

Przedstawiciele rosyjskiej federacji piłkarskiej nie kryją oburzenia po tej decyzji. Działacz Rosyjskiej Unii Piłkarskiej Michaił Gerszkowicz nie przebierał w słowach, komentując stanowisko FIFA w tej sprawie.

- Wszyscy ludzie, którzy są związani z piłką nożną, są na to oburzeni. To czysta polityka, która nie ma nic wspólnego z piłką nożną. Musimy poczekać na reakcję naszych polityków i przywódców kraju. Tylko w ten sposób możemy to postrzegać. Miejmy nadzieję, że rozsądek zwycięży. RFU złożyło dokumenty do wszystkich władz sportowych. Zobaczmy, jak zareaguje wymiar sprawiedliwości - powiedział.

Gerszkowicz zwrócił się również do zawodników, którzy zdecydują się na skorzystanie z nowych przepisów. - Tyle się dzieje w związku z naszym sportem, że nic już nie jest zaskakujące. Ci, którzy jednostronnie zerwą umowę, niech odejdą! Ludzie, którzy tu zarabiają, również pokazują swoją lekceważącą pozycję. Niech odejdą, będę z tego tylko zadowolony - dodał.

Rosja będzie chciała odszkodowania?

W Rosji głośno mówi się również o kwestii baraży o udział w tegorocznych mistrzostwach świata. Do sprawy odniósł się między innymi były zawodnik Spartaka Moskwa Walerij Gładylin, którego zdaniem przełożenie meczu byłoby "politycznie poprawną decyzją".

Maksim Demienko, były gracz Zenita Sankt Petersburg miał podobne zdanie. - Mam nadzieję, że mecz zostanie przełożony. Zawsze mówiłem, że sport powinien być poza polityką. Miejmy nadzieję, że kibice go obejrzą - powiedział.

Portal sports.ru napisał nawet, że Rosjanie będą domagać się odszkodowania. "W ramach jednego pozwu przeciwko dwóm organizacjom (FIFA i UEFA) Rosyjski ZPN zażąda przywrócenia wszystkich męskich i żeńskich reprezentacji Rosji, a także odszkodowania za szkody, jeśli takie zostaną wykazane" - czytamy.