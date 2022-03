"Odpier*** się". Legenda króciutko odpowiada na parszywe słowa Ławrowa

Trwa wojna na Ukrainie. Rosyjskie wojska od 13 dni ostrzeliwują m.in. cele cywilne na terenie Ukrainy. W całym kraju toczą się ciężkie walki. To spowodowało odpowiedź krajów Zachodu, które nakładają na Rosję, jej władze i tamtejszych oligarchów kolejne sankcje. Nie omijają one również sportu. Mnóstwo sportowców oraz organizacji solidaryzuje się z Ukraińcami i wyklucza z rywalizacji rosyjskich i białoruskich zawodników.

W swoich wysiłkach nie ustaje jednak rosyjska propaganda. W kraju najeźdźcy media dbają o to, aby nie przekazywać prawdziwych informacji na temat tego, co dzieje się na Ukrainie. Niedawno opowiedziała o tym była rosyjska judoczka Darija Jadowa. Przebywa ona na terenie atakowanego kraju. Kiedy rozmawiała ze swoją babcią, która żyje w Rosji, usłyszała "nikt cię nie bombarduje, nawet tak nie żartuj". Z kolei rosyjska telewizja sportowa ocenzurowała logo niemieckiej federacji piłkarskiej. Zmieniła ona swoje barwy swojego logo na niebiesko-żółte, ale widzowie zobaczyli logo w czerwonym kolorze.

Lineker ostro o kłamliwych wypowiedziach Ławrowa

Również politycy robią wszystko, co mogą, aby zakłamać rzeczywistość. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził m.in., że "celem rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej jest powstrzymanie wszelkiej wojny, która mogłaby się toczyć na terytorium Ukrainy lub która mogłaby się tam rozpocząć". Jego wypowiedź została zacytowana na Twitterze przez konto rosyjskiej ambasady w Wielkiej Brytanii. Oczywiście, stwierdzenie to wywołało falę negatywnych komentarzy, ale najdosadniej i najkrócej skomentował to Gary Lineker. Legenda angielskiej piłki podała dalej wypowiedź Ławrowa z krótkim dopiskiem: "Odp.....l się".

Jewhen Radionow celnie o rosyjskich piłkarzach. Dlatego nie wolno z nimi grać

Lineker regularnie komentuje na Twitterze doniesienia z Ukrainy. Wcześniej odniósł się między innymi do jednego z filmów, który ma pokazywać cywili uciekających przed rosyjskim ostrzałem. "Nieprawdopodobne okrucieństwo. Jak można być tak złym, żeby sprawić taki los drugiemu człowiekowi?" – pisał. Sporą popularność zdobył także jego wpis odnośnie przyjętych przez jego kraj uchodźców z Ukrainy. Według danych opublikowanych na Twitterze na Wyspy Brytyjskie dotarło jedynie kilkadziesiąt osób z atakowanego kraju. Dla porównania, do Polski trafiło już około milion Ukraińców. "Przygarnęliśmy więcej oligarchów niż uchodźców z Ukrainy" – stwierdził Lineker.