"Krychowiak w Rosji wykazał się cywilną odwagą. On twardo stąpa po ziemi"

W drużynie FK Krasnodar nie dzieje się najlepiej. Czołowy rosyjski zespół zmaga się z wieloma problemami. Właściciel klubu Siergiej Galicki nie ma środków, by wypłacić pensje zawodnikom. Jego konta w europejskich bankach zostały zamrożone ze względu na sankcje Zachodu po rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

"Krychowiakowi zależało na grze"

Media w ostatnich dniach rozpisywały się o tym, że zagraniczni zawodnicy Krasnodaru zdecydowali się na odejście z klubu. Dziennikarze pisali, że jako pierwszy przed szereg wyszedł Grzegorz Krychowiak, który rozpoczął rozmowy z działaczami ws. przedwczesnego rozwiązania umowy. Inną wersję zdarzeń przedstawił Konstatny Genich, ekspert Match TV. Jego zdaniem Krychowiak nie był przywódcą "buntu", a zachowania zawodników nie można traktować jako "ucieczki".

Okazało się, że Polak został w klubie, a pozostali zagraniczni piłkarze opuścili Rosję.

- Grzegorzowi Krychowiakowi bardzo zależało na tym, by mógł grać do końca tego sezonu. Aż tak bardzo nie był zainteresowany samym trenowaniem, ale zależało mu na graniu w piłkę. Dlatego też w Krasnodarze został, a pozostali piłkarze to nie odeszli, ale wyjechali na wakacje. Nie byli zainteresowani trenowaniem. Ci piłkarze dostali wolne, chyba zrzekli się pensji, więc klubowi było to na rękę. Krychowiak został jako jedyny, ale to prawdziwy walczak, tak łatwo się nie poddaje. Grzesiek został tam, by mieć możliwość gdzieś znaleźć nowy klub. Ta furtka dziś dla niego się otworzyła - mówił w programie Sport.pl LIVE Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN.

Dodał również, że Krychowiak miał poważną ofertę, ale nie była ona zza oceanu.

- Grzesiek miał poważną ofertę. Nie był to jednak klub z Brazylii czy MLS. Gdyby Grzesiek powiedział tak, to mógł od razu podpisać umowę. To się jednak związało z ryzykiem na przyszłość. To była opcja rezerwowa. W związku z dzisiejszym komunikatem sprawa już umarła [Piłkarze będą mogli "zawiesić" swoje kontrakty i znaleźć zatrudnienie w innym klubie. Po zakończeniu sezonu będą musieli jednak wrócić - red.]. Grzegorz ma bardzo mocną agencję menedżerską, dlatego telefony pewnie zaraz się rozdzwonią. W kontekście jego wypożyczenia coś się uda załatwić - dodał Kwiatkowski.

"Krychowiak wykazał się cywilną odwagą"

Czy rzeczywiście Krychowiak namawiał zagranicznych piłkarzy do rozwiązania umów? - spytał Dominik Wardzichowski, prowadzący program? Przypomnijmy, że Krychowiak został nawet nazwany szczurem przez dziennikarza portalu sports.ru.

- Rosjanie mają dziwne pojęcie o cywilnej odwadze. Grzegorz wykazała się mocno cywilną odwagą i mówił to głośno. Nie wstydził się tego mówić, jaki ma plan względem swojej dalszej kariery. On jest wesołym chłopakiem, lubi sobie pożartować, ale jak przychodzi co do czego, to twardo stąpa po ziemi. Jest inteligentny i bardzo świadomy. Nie wiem, czy namawiał kolegów z Krasnodaru do rozwiązania kontraktów, ale żaden piłkarz nawet nie ma takiego narzędzia. FIFA go nie dawała - dodał Kwiatkowski.

Sebastian Staszewski z Interii przekazał, że FIFA gra na czas ws. zaplanowanego na 24 marca meczu Polska - Rosja. Jednym z pomysłów jest przesunięcie meczu barażowego na czerwiec. Takie rozwiązanie jest niemal przesądzone w przypadku barażowego meczu pomiędzy Ukrainą a Szkocją.

- To byłoby kompletnie niezrozumiałe. Ze względu na to, że Ukraina jest ofiarą i z jej punktu widzenia przełożenie meczu na czerwiec miałoby sens, ale dlaczego równo mamy traktować agresora? To oczywiście nie jest wina piłkarzy rosyjskich, ale ten kraj podjął taką decyzję. Moim zdaniem to jest niedopuszczalne, żeby Rosja była traktowana na równi z Ukrainą. Trudno mi komentować tego typu plotki - ocenił ten zaskakujący pomysł Jakub Kwiatkowski.